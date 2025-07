Čo sa dialo v Afganistane? Pozrite si, čo hovorí vojak, ktorý bol na záchrannej akcii (august 2021) Video

Politik zo strany Spravodlivé Rusko neskrýval zdesenie z toho, že islamistický Taliban si v texte pochvaľuje, že z Rusov zostali len kosti. Pripomeňme, že to súvisí s inváziou Sovietskeho zväzu do Afganistanu v decembri 1979; Moskva stiahla svojich vojakov vo februári 1989 po dlhoročnom neúspešnom a vyčerpávajúcom boj proti mudžahedínom. „Pozrite sa na veľa lebiek, to je to, čo po sebe zanechali Rusi. Každý nepriateľ zlyhal, ich všetky nádeje sa rozplynuli," spieva sa v hymne s tým, že Afganistan sa stal hrobom Rusov.

Taliban, ktorý v krajine znovu vládne od leta 2021, reagoval na pohoršeniu Čepu prostredníctvom svojej diplomatickej misie v Moskve. „Súčasné afganské úrady neschválili žiadnu hymnu. Táto obscénna pieseň by sa nemala zamieňať so štátnou hymnou," citoval server Lenta afganskú ambasádu. Ruské ministerstvo zahraničných vecí zatiaľ nereagovalo na kritiku, s ktorou na adresu Talibanu prišiel Čepa.

Afganské veľvyslanectvo má pravdu v tom, že nejde o oficiálnu hymnu. Taliban však jej text používa už tri desaťročia, púšťajú ju na rôznych podujatiach. De facto sa preto dá hovoriť o tom, že ide o národnú hymnu Afganistanu. Mimochodom, špecifikum piesne Toto je dom statočných spočíva v tom, že ju nesprevádzajú nijaké hudobné nástroje, lebo Taliban hru na ne zakazuje.

Na jar tohto roku sa Rusko stalo prvým štátom na svete, ktorý oficiálne uznal Taliban ako vládnucu silu v Afganistane. Radikálne hnutie sa nachádza v medzinárodnej izolácii, dosiahlo len malé úspechy v zahraničí: Kazachstan a Kirgizsko ho vyškrtli zo zoznamu teroristických organizácií.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí pred tromi mesiacmi uviedlo, že v Afganistane vidí potenciál pre obchodnú a hospodársku spoluprácu v oblasti energetiky, dopravy, poľnohospodárstva a infraštruktúry. Chudobnej krajine pritom sľúbilo, že jej bude pomáhať v boji proti drogám. Nerozvinutý a nestabilný Afganistan v skutočnosti predstavuje skôr slabé príležitosti pre ekonomický profit,