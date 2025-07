Do penzie ako 70-roční? Nemci navrhujú zvýšiť dôchodkový vek, mnohí seniori pre chudobu pracujú už dnes

Budú Nemci chodiť do dôchodku až v sedemdesiatke? S takým návrhom prišla nedávno ministerka hospodárstva Katherina Reicheová. Podľa nej je nutné, aby seniori dlhšie pracovali, pretože sa zvyšuje priemerná dĺžka života a zároveň sa zhoršuje demografický vývoj. Ak by vraj vláda situáciu neriešila, sociálny systém skolabuje. Zatiaľ čo viacerí ekonómovia a zamestnávatelia s ministerkou súhlasia, odborári ju kritizujú. Nemecký kancelár Friedrich Merz sa k háklivej téme nevyjadril.

„Demografické zmeny a neustále zvyšovanie očakávanej dĺžky života z toho robia nevyhnutnosť,“ uviedla Reicheová v rozhovore pre denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

„V žiadnom prípade nie je dlhodobo udržateľné, aby sme pracovali len dve tretiny svojho dospelého života a tretinu strávili na dôchodku. Musíme viac a dlhšie pracovať,“ dodala politička z Kresťanskodemokratickej únie (CDU).

Krátky čas v práci

Dôchodkový vek v Nemecku je pomerne vysoký už dnes. Stanovili ho na 67 rokov, ale zvyšovanie prebieha postupne. Do uvedeného veku budú musieť pracovať tí, čo sa narodili v roku 1964 a neskoršie, takže ako 67-roční pôjdu na odpočinok od roku 2031.

Väčšina Nemcov si zatiaľ penziu užíva skôr. Napríklad v roku 2023 dosahoval priemerný vek odchodu do dôchodku 64,4 roka.

Návrh, aby sa penzistami stávali až ľudia, ktorí zavŕšili 70 rokov, nie je nový. Zaoberali sa ním už viacerí ekonómovia i organizácie, napríklad Nemecký inštitút pre ekonomický výskum (DIW).

Ako vypočítal portál Focus.de, keby sa vo zvyšovaní dôchodkového veku pokračovalo takým tempom ako doteraz – teda zhruba jeden mesiac navyše za každý ďalší rok, tak by ako prví sedemdesiatnici odchádzali do penzie ľudia narodení v roku 2000.

Reicheová by to privítala. „Príliš veľa ľudí pridlho odmietalo čeliť demografickej realite,“ zdôvodnila. Uznala síce, že sú zamestnanci, ktorí pracujú vo fyzicky veľmi náročných profesiách, no na druhej strane sú mnohí ochotní a schopní pracovať dlhšie.

„Pre mnoho ľudí šťastie v živote nespočíva v tom, aby čo najskôr odišli do dôchodku, ale v tom, aby sa mohli ďalej deliť o svoje skúsenosti,“ priblížila ministerka.

Do úvahy podľa nej treba zobrať i to, že pracovný čas v Nemecku je oproti iným krajinám krátky. Napríklad v USA odrobia zamestnanci často až 1 800 hodín ročne, kým v Nemecku len 1 340. „V medzinárodnom porovnaní pracujú Nemci málo,“ zhodnotila.

Rande s realitou

V spoločnosti vyvolal návrh búrlivú diskusiu. Viacerí odborníci dali ministerke za pravdu. Známy nemecký ekonóm Bernd Raffelhüschen, ktorý je profesorom na Univerzite Alberta Ludwiga vo Freiburgu, pripomenul, že štát už desaťročia mešká s reformou, aby odchod do dôchodku prispôsobil narastajúcej dĺžke života, čo je chyba.

„Ten, kto odišiel do dôchodku v 60. alebo 70. rokoch, poberal po 45 odpracovaných rokoch penziu v priemere desať až jedenásť rokov, kým nezomrel. Na jeden rok dôchodku si teda oddrel 4,5 roka,“ vysvetlil pre denník Bild.

„Ten, kto ide do dôchodku dnes, poberá penziu už po 40 rokoch práce, no potom ešte žije vyše 20 rokov. Na rok dôchodku tak pripadajú iba dva roky práce. To je masívne zvýšenie penzií, o ktorom nikto nehovorí. Keby sme mali vek odchodu do dôchodku prispôsobiť očakávanej dĺžke života, dostali by sme sa už teraz na úroveň 68 až 69 rokov,“ zdôraznil expert.

Ako doplnil, Reicheovej iniciatívu považuje za cenný príspevok k udržateľnosti dôchodkového systému, lebo štát naň už teraz dáva takmer 20 percent z rozpočtu, aby ho stabilizoval.

„Myslím, že únia CDU/CSU pod vedením kancelára Merza má len priveľký strach, že poruší ďalší volebný sľub, preto nie je veľmi ochotná ju v tom podporiť,“ poznamenal Raffelhüschen.

Zvyšovanie vekovej hranice pre odchod do dôchodku schvaľujú i zamestnávatelia. „V spolkovej vláde sa začalo rande s realitou,“ komentoval ironicky na sociálnej sieti predseda ich združenia Rainer Dulger.

Za ministerku sa postavil aj Wolfgang Steiger z Hospodárskej rady CDU. „Kto stále verí, že dôchodkový systém možno udržať trvalo stabilný bez toho, aby sa prispôsobil čas pracovného života, jednoducho ignoruje matematiku,“ citoval ho Bild.

Ohrození chudobou

Na Reicheovú sa, naopak, zniesla kritika zo strany opozície, odborov i zamestnancov. Bývalá šéfka opozičnej strany Ľavica Janine Wisslerová jej návrh odmietla.

„Ministerkin nápad je politikou bohatých pre bohatých,“ zhrnula na sociálnych sieťach. Ľudia, ktorí sa živia ťažkou fyzickou prácou, majú podľa nej problém vydržať už do 65 rokov.

„Na to, aby boli dobré dôchodky, treba väčšie príjmy z dôchodkového poistenia,“ zverila sa agentúre DPA zase Anja Pielová z Nemeckého odborového zväzu (DGB).

Výhrady na adresu Reicheovej zazneli aj z jej vlastných radov. Dennis Radtke, ktorý je v rámci CDU lídrom Kresťanskodemokratického robotníckeho združenia (CDA), vyhlásil, že sa o téme ani netreba baviť.

„Momentálne nepotrebujeme viesť debatu o zvýšenom veku pre odchod do dôchodku. Neplánuje sa to ani v koaličnej dohode, ani sme ešte naplno nepresadili hranicu 67 rokov,“ zdôvodnil podľa serveru Bild.de.

Jeho zástupca Christian Bäumler dokonca vyhlásil, že vymenovať Reicheovú za ministerku bola chyba. Ostatní členovia vlády ani Merz sa k otázke nevyjadrili. Médiám poskytli len stanovisko, že vláda po letných prázdninách určí komisiu, ktorá sa tým bude zaoberať.

Situácia nemeckých penzistov je pritom ťažká už v súčasnosti. Nielenže je priemerná výška starobného dôchodku podstatne nižšia ako v Rakúsku či Holandsku, ale mnohých seniorov ohrozuje chudoba.

Nie je nezvyčajné, že si naďalej privyrábajú aj ľudia starší ako 70 či 80 rokov. Začiatkom júla úrady zverejnili, že vyše 1,4 milióna nemeckých dôchodcov musí ešte pracovať, aby vyžili, čo je rekordne vysoké číslo. Z nich takmer 375-tisíc robí viac ako len na vedľajší pracovný pomer.

Podľa poslanca Spolkového snemu za stranu Ľavica Dietmara Bartscha je hanba, že sa najsilnejšia európska ekonomika tak slabo stará o seniorov. „Niet divu, že čoraz viac starších ľudí pokračuje v práci – často nie preto, že chcú, ale preto, že musia,“ objasnil pred novinármi.