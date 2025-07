Pri streľbe v kancelárskej budove na Manhattane zomrelo päť ľudí vrátane strelca

Príslušníci newyorskej polície prichádzajú na roh Lexington Avenue a 53. ulice, neďaleko kancelárskej budovy na Manhattane po streľbe v pondelok 28. júla 2025 v New Yorku.

Príslušníci newyorskej polície prichádzajú na roh Lexington Avenue a 53. ulice, neďaleko kancelárskej budovy na Manhattane po streľbe v pondelok 28. júla 2025 v New Yorku.

Útočník po streľbe v mrakodrape na triede Park Avenue, v ktorom sídli rad firiem z finančného sektora, obrátil zbraň proti sebe. Podľa polície mal v minulosti psychické problémy, jeho motív zatiaľ nie je jasný.

Strelcom je podľa polície 27-ročný Shane Tamura z Las Vegas v štáte Nevada. „Snažíme sa prísť na to, prečo si vybral za cieľ práve toto miesto,“ povedala na tlačovej konferencii policajná komisárka Jessica Tischová.

Záchranné zložky dostali správu o streľbe okolo 18.30 h miestneho času (dnes 0:30 SELČ). Strelec vybavený útočnou puškou M4 podľa Tischovej prišiel do blízkosti mrakodrapu autom, v ktorom policajti našli pištoľ, zásobníky a náboje. Keď vošiel do budovy, hneď v jej vstupnej časti zastrelil 36-ročného policajta v civile.

„Zomrel tak, ako žil. Ako hrdina,“ povedala Tischová o policajtovi, prisťahovalcovi z Bangladéša a otcovi dvoch synov, ktorého žena čaká tretie dieťa.

Útočník potom v lobby hoteli postrelil niekoľko ďalších ľudí a potom výťahom vyšiel do 33. poschodia, kde sídli realitná firma a kde zastrelil svoju ďalšiu obeť. Nakoniec spáchal samovraždu.

Experti oslovení CNN usudzujú, že akciu aj vzhľadom na veľmi dlhú cestu z Las Vegas do New Yorku starostlivo plánoval a do budovy vyrazil s tým, že sa von živý nedostane.

Americké médiá sa zhodujú, že v centrálnej časti New Yorku je podobný čin úplne ojedinelý. Mesto má podľa AP veľmi nízku kriminalitu a doterajšie tohtoročné štatistiky naznačovali, že by za tento rok mohlo registrovať najmenej zranení či úmrtí po streľbe za dlhé desaťročia.