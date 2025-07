ONLINE: Stretnutie prezidentov nebude? Trump: Už nemám taký záujem hovoriť s Putinom

Trump tlačí na Rusko, aby prestalo útočiť. Tvrdí, že sankcie nechce zaviesť, lebo "milujem ruský ľud, sú to skvelí ľudia", ale na Ukrajine je "naozaj krvavá vojna".

6:00 Americký prezident Donald Trump od svojho januárového návratu do Bieleho domu telefonicky hovoril so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom niekoľkokrát, osobne sa odvtedy prezidenti nestretli. Kremeľ predtým podľa AFP nevylúčil možné stretnutie lídrov USA a Ruska v septembri v Číne. Trump však na otázku ohľadom možného stretnutia s Putinom Trump podľa AP odpovedal: „Už nemám taký záujem o rozprávanie“.

Okrem ultimáta 10 až 12 dní, po ktorých by mal nasledovať trest proti Rusku ak nezastaví boje, spomenul Trump aj uvalenie sekundárnych sankcií, ak Moskva neuzavrie dohodu o mieri. Americký prezident už v polovici júla pohrozil Rusku a jeho obchodným partnerom uvalením až stopercentných sekundárnych sankcií, ak nebude do 50 dní uzavretá dohoda o ukončení vojny s Ukrajinou.

„Boli by to sankcie a možno clá, sekundárne clá,“ povedal Trump podľa Sky News a vzápätí dodal, že k takémuto kroku voči Rusku ale pristúpiť nechce. „Milujem ruský ľud, sú to skvelí ľudia,“ vyhlásil ďalej americký prezident, ktorý ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine označil za „naozaj krvavú vojnu“, v ktorej zomiera mnoho ľudí.

Šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak už po prvom Trumpovom vyjadrení poďakoval americkému prezidentovi za „pevný postoj a jasné posolstvo mieru cez silu“. „Putin rešpektuje len moc,“ napísal na sieti X. Kremeľ sa zatiaľ k najčerstvejším výrokom šéf Bieleho domu nevyjadril.

Trump svojimi poslednými vyhláseniami k Rusku prejavil jasný postoj a odhodlanie, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Trumpove slová podľa neho prišli presne v čase, keď sa môžu veci zmeniť „vďaka sile využitej v záujme skutočného mieru“, dodal Reuters.

Bývalý ruský prezident a súčasný podpredseda ruskej bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev na sieti X napísal, že Trump hrá s Ruskom hru na ultimáta. „Mal by pamätať na dve veci. 1. Rusko nie je Izrael ani Irán. 2. Každé nové ultimátom je hrozbou a krokom k vojne. Nie medzi Ruskom a Ukrajinou, ale s (jeho) vlastnou krajinou,“ napísal Medvedev, ktorý je v posledných rokoch známy ostrými výrazmi na adresu Západu a radikálnymi vyjadreniami.

Americký prezident sa zatiaľ bezúspešne usiluje o ukončenie takmer tri a pol roka trvajúcej ruskej invázie na Ukrajinu. Znesvárené krajiny spolu síce v poslednom čase viedli priame rokovania, okrem výmeny vojnových zajatcov a návratu tiel mŕtvych vojakov sa na ničom nedohodli. Trump pred nástupom do Bieleho domu tvrdil, že konflikt ukončí v priebehu jedného dňa. V poslednom čase ukazuje rastúcu frustráciu z prístupu Kremľa a pokračujúcich vzdušných útokov na Ukrajinu. Kým Kyjev už skôr súhlasil s americkým návrhom na prímerie, Moskva nie.