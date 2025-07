Rusi pred bránami Pokrovska. Slučka okolo mesta sa sťahuje, čaká sa krvavá a rozhodujúca bitka

Pokrovsk, strategické mesto na východe Ukrajiny, sa stalo ohniskom aktívnych bojov a situácia s v posledných dňoch vyhrocuje. Putinovi vojaci po mesiacoch postupného tlaku stoja na jeho prahoch a prieskumné jednotky prenikajú do mesta. Mesto malo padnúť už pred rokom, nestalo sa tak. Ukrajina Pokrovsk húževnato bráni a zdá sa, že sa ho tak ľahko nevzdá.

'Anna Kyjevská' bráni Pokrovsk: Jednotka udrela na útočiacu ruskú kolónu pri meste Video Video 155. mechanizovanej brigády Ukrajiny - prezývaná Anna Kyjevská - zachytáva koordinovaný útok pomocou dronov a delostrelectva, ktorým sa podarilo odraziť ruský útok pri Pokrovsku – kľúčovej oblasti prebiehajúceho konfliktu. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Ruský cieľ číslo jeden

Pokrovsk je kľúčovým dopravným uzlom pre ukrajinské sily. Tento bod rozhodne o ďalšom osude frontu v Doneckej oblasti. "Ak Pokrovsk padne, ruské sily ho môžu využiť ako základňu na postup na sever alebo západ, povedal vojenský analytik Michael Kofman pre Reuters. Je to križovatka ciest, ktorá spája smer na Kramatorsk, Sloviansk aj Kosťantynivku.

Už pred rokom, keď padla Avdijivka, niektoré ruské zdroje hlásili, že Pokrovsk padne do leta 2024. Nestalo sa. Mesto drží aj v lete 2025. Ukrajinským vojakom sa od minulého roka darilo brániť Pokrovsk, čím dlhodobo marili jeden z hlavných vojenských cieľov Moskvy – hoci samotné mesto je ťažko poškodené a z pôvodných 60-tisíc obyvateľov zostalo len niekoľko stoviek, pripomína agentúra Reuters.

Agentúra tvrdí, že Rusi tam už nasadili viac ako 110-tisíc vojakov a desiatky tankových a mechanizovaných brigád. To ukazuje, aký strategický význam mestu prikladajú.

Rusi sa zúrivo tlačia na Pokrovsk, Ukrajinci ničia ich línie Video Ukrajinský protiútok zasiahol ruských agresorov pri Pokrovsku. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Obkľúčenie namiesto priameho útoku

Ruské jednotky dosiahli nové postupy na fronte medzi Kosťantynivkou a Pokrovskom v Doneckej oblasti, uviedol Viktor Trehubov, hovorca ukrajinskej operačnej skupiny Chortycia, počas vysielania na stanici Suspilne.

Podľa Trehubova sa ruské jednotky snažia obísť Pokrovsk z východu, aby mesto čiastočne obkľúčili, namiesto priameho útoku.

„Na fronte pri Pokrovsku došlo k pohybu – čiastočnému preniknutiu medzi Pokrovskom a Kosťantynivkou. Snažia sa rozšíriť tento výbežok, zatiaľ čo naše sily sa zameriavajú na spôsobenie maximálnych strát na živej sile a technike, spomaľovanie ich postupu a vytláčanie späť,“ povedal Trehubov.

Dva smery bojov

Boje prebiehajú na dvoch hlavných frontoch:

juhozápadné okraje Pokrovska

severovýchod, okolo Rodynskeho, Suvoroveho a Nikanorivky

Malé skupiny ruskej pechoty prenikajú aj cez Zverevo a Pervomajske. Ich úlohou je preniknúť do okrajových častí, narušiť ukrajinskú obranu zozadu a pripraviť pôdu pre väčšie jednotky, vysvetľuje Euromaidan Press (EP).

Najaktívnejší front vojny

Front pri Pokrovsku je podľa hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Oleksandra Syrského najaktívnejším úsekom vojny – Rusko tam zhromaždilo 111 000 vojakov pre letnú ofenzívu.

Ruské sily sa pôvodne pokúsili dobyť Pokrovsk už začiatkom minulého roka – najprv čelnými útokmi, neskôr snahou o obkľúčenie mesta, ktoré Rusko nazýva sovietskym názvom Krasnoarmejsk.

Ukrajina spomalila ruský postup na jar nasadením skúsených jednotiek, mínovými poľami a ďalšími obrannými prekážkami, pričom ruské sily neustále napádala veľkým množstvom dronov, uviedol hovorca vojenskej správy pre Pokrovsk Viktor Trehubov.

„Neprestali sa pokúšať o postup, ale darilo sa nám ich dobre odrážať,“ povedal pre Reuters vojak delostreleckej jednotky s volacím znakom Vogak, ktorý slúži na fronte pri Pokrovsku.

Ruská adaptácia – ohrozená logistika

Odvtedy ruské sily zrýchlili tempo, prispôsobili sa a rozšírili používanie dronov vo vlastnom arzenáli, uvádza Reuters.

Rusko využilo skúsenosti z vytláčania ukrajinských síl z Kurskej oblasti, kde prvýkrát vo veľkom nasadilo drony s optickým vláknom, ktoré nie je možné rušiť elektronickými prostriedkami, ktoré bežne mätú rádiom riadené drony, uviedol analytik Michael Kofman.

Pavučina smrti: Takto vyzerá ukrajinský les po vzostupe novej zbrane – úplne pokrytý optickými vláknami z dronov Video Video zverejnilo koncom júna 2025 Ukrajinské ministerstvo obrany s popisom: "Takto teraz vyzerá les pri Serebryanke – úplne pokrytý optickými vláknami z dronov. Len si predstavte, koľko takýchto dronov tu lieta.

Tieto drony majú vďaka káblom dosah až 25 km za frontovou líniou, čo umožňuje Rusku ohrozovať ukrajinské jednotky a logistiku. Rusko má podľa Romana Pohorilyja, zakladateľa výskumnej skupiny DeepState, viac takýchto dronov než Ukrajina, čo mu dáva výhodu.

Postup sa zrýchlil po tom, čo Rusko v máji ovládlo diaľnicu spájajúcu Pokrovsk s Kosťantynivkou – ďalším z „pevnostných miest“ Ukrajiny na východe, ukazuje mapa DeepState.

Postup. Ale za akú cenu?

Územné zisky Ruska zostávajú malé. Od začiatku minulého roka Rusko obsadilo len 5 000 km², čo je menej než 1 % územia Ukrajiny, uvádza júnová správa amerického think-tanku Center for Strategic and International Studies. Serhij Filimonov, veliteľ ukrajinského práporu „Da Vinciho vlci“, ktorý pôsobí v okolí Pokrovska, pre Reuters uviedol, že pomalý ruský postup na mesto si v prvej polovici roka 2025 vyžiadal obrovské straty na životoch a zraneniach.

Ruskí vojaci sa snažili postupovať potichu, no ukrajinskí vojaci ich prenasledovali pomocou malých dronov s kamerami a výbušninami.

Ukrajinský pozemný robot Liut (Zúrivosť) v ostrej akcii Video Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) zverejnila 14. júla exkluzívne zábery z nasadenia pozemného robotického systému Liut (v preklade „Zúrivosť“) v aktívnom boji proti ruským jednotkám v Sumskej oblasti. / Zdroj: Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR)

„Každý zajatec hovorí, že sa najviac boja dronov – že sú to tie veci, ktoré ich neustále zabíjajú, a ktoré vidia aj v snoch, v nočných morách,“ povedal Filimonov v aprílovom rozhovore pre Reuters, pričom citoval výpovede zajatých ruských vojakov.

Podľa neho boli útočné skupiny vybavené telefónom s označenou polohou na mape a vyslané smerom k nej. Ak bola prvá skupina zničená, posielali ďalšiu. Reuters tieto tvrdenia nezávisle neoveril.

Rusi operovali v nájazdových skupinách po asi šiestich mužoch, často postupovali pešo, pretože veľké vozidlá sú ľahkým cieľom pre dronových operátorov, uviedli Filimonov a Trehubov. Niektorí nechávali vozidlá až 15 km od frontu a zvyšok cesty prešli pešo, aby boli menej viditeľní. Iní používali motocykle, aby prekonali rýchlosť dronov, ktoré ukrajinskí vojaci často ovládajú pomocou okuliarov s virtuálnou realitou napojených na kameru dronu, dodal Trehubov.

Tak takto sa bojuje za Rusko. Nie je tu ani jeden Rus, zaznelo na videu Video Na sociálnej sieti X sa objavilo video z ukrajinského frontu, ktoré zachytáva vojakov bojujúcich v radoch ruskej armády. Na zázname však nie je jediný etnický Rus – všetci prítomní sú príslušníkmi etnických menšín / Zdroj: Twitter / @kuban_republic

Ukrajinská armáda od začiatku roka výrazne posilnila svoje kapacity v oblasti bezpilotných systémov a v rámci reorganizácie vytvorila samostatné veliteľstvo pre drony. Cieľom je integrovať prieskumné, útočné aj logistické bezpilotné lietadlá do všetkých úrovní velenia. Denník Wall Street Journal upozorňuje, že FPV drony s výbušninami sa stali jednou z najúčinnejších zbraní, pričom často nahrádzajú tradičné delostrelectvo. „Drony teraz spôsobujú viac úmrtí ako delostrelectvo. Toto je vojna dronov,“ uviedol ukrajinský plukovník Serhij Derevianko pre WSJ.

Ich nízka cena, vysoká presnosť a schopnosť operovať v rušenom prostredí radikálne menia charakter boja na východnom fronte. Ukrajina pritom podľa Kyiv Post vyrába státisíce dronov mesačne, pričom čoraz viac využíva aj pokročilé AI systémy pre autonómne navádzanie cieľov.

Pokrovsk sa drží už neuveriteľne dlho – dlhšie, než veľká časť vojenských analytikov predpovedala. No udržať takýto obranný bod pod neustálym náporom a pod zhoršenou logistikou je takmer nadľudská úloha. Ak do niečoho búšite dostatočne dlho, tak to nakoniec padne – otázkou je len za akú cenu a po akej dlhej dobe.