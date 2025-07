Západ prehodnocuje postoj k Zelenskému. Privieral oči pridlho, tvrdia experti

Protesty Ukrajincov boli aj v Charkove, Odese či Ľvove Video Zdroj: Reuters

V Kyjeve demonštrovalo približne 10-tisíc ľudí, ďalšie tisíce vyšli do ulíc vo Ľvove, Dnipre, Odese a Charkove. Protestov sa zúčastnili aj vojnoví veteráni a aktívni vojaci. Na transparentoch sa objavovali nápisy ako „We chose Europe, not autocracy“ (Zvolili sme si Európu, nie autokraciu.) či „My father did not die for this“ (Môj otec nezomrel pre toto). Demonštranti spievali ukrajinskú hymnu a medzi protestujúcimi boli aj známe osobnosti, ako starosta Kyjeva Vitalij Kličko a jeho brat, bývalý boxerský šampión Vladimir Kličko, ktorí už s prezidentom nespolupracujú.

Dôvodom protestov je podľa týždenníka Focus autoritatívny štýl Zelenského vládnutia vo vnútornej politike. Hoci sa v zahraničí prezentuje ako demokratický líder, doma čelí obvineniam z koncentrácie moci. Ako komentuje zdroj Focusu: „Jeden muž kontroluje sám seba. Odpor je nežiaduci.“

Po diplomatickom nátlaku z Londýna a Berlína Zelenskyj napokon oznámil ústupok – schválil nový legislatívny návrh, ktorý má „zaručiť nezávislosť a efektivitu“ protikorupčných inštitúcií. Tvrdí, že návrh podporujú samotné agentúry a že Nemecko pozval, aby sa podieľalo na jeho právnej revízii. Zatiaľ však návrh nebol zverejnený.

Podľa Susan Stewartovej z berlínskeho think-tanku SWP ide o vážne varovanie: „Skutočnosť, že napriek vojne ľudia demonštrujú, je silný signál. Ukazuje to, ako vážne berú snahu zachovať nezávislosť protikorupčných úradov.“

Zákon neprišiel izolovane – predchádzala mu napríklad razia v dome známeho protikorupčného aktivistu Vitalija Šabunina a vymenovanie Júlie Svyrydenkovej, blízkej spojenkyni šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka, za premiérku. Práve Jermak je podľa Financial Times jedným z najmocnejších mužov Ukrajiny, ktorý má vplyv na personálne rozhodnutia, vojenskú stratégiu a údajne aj na blokovanie vyšetrovaní korupcie či vedenie diskreditačných kampaní cez anonymné kanály na Telegrame.

Stewartová upozorňuje, že Zelenskyj nemusí mať prístup ku všetkým informáciám, keďže je „svojím silným šéfom kancelárie Andrijom Jermakom od mnohých správ izolovaný“.

Hoci Západ Zelenského verejne naďalej podporuje, čoraz viac sa objavuje názor, že sa k jeho vnútornej politike pristupovalo príliš zhovievavo. Stewart hovorí: „Možno sme pri reformách čiastočne privierali oči, pretože Ukrajina bola brutálne napadnutá.“ Teraz sa však začína ozývať kritický hlas: „Zelenskyj, keď hovorí so západnými lídrami, rozpráva o vojne, zbraniach a pomoci – nie o reformách.“