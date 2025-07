Netanjahu podľa médií navrhne začať anexiu Gazy, ak Hamas odmietne prímerie

Kamióny s pomocou idú cez Rafah do Pásma Gazy Video

Netanjahu návrh podľa denníka predstavil viacerým ministrom, ktorí sa zhodli, že by potom bol vytvorený osobitný úrad poverený správou anektovaných oblastí. Denník Haarec uviedol, že Netanjahu plán predstavil v snahe predísť tomu, aby minister financií Becalel Smotrič stiahol svoju krajne pravicovú stranu z vládnej koalície.

Spravodajský web katarskej televízie Al-Džazíra napísal, že za účelom takejto anexie by došlo k úplnému obsadeniu častí Pásma Gazy a nebol by tam prístup k vode, potravinám, palivu ani humanitárnej pomoci, a to hoci Izrael v posledných dňoch prisľúbil zvýšenie pomoci kvôli hladovaniu Palestínčanov.

Izraelská armáda by potom v rámci tohto plánu vyslala pozemné jednotky na miesta, kde zatiaľ nie sú a kde jej spravodajské informácie nasvedčujú tomu, že tam môžu byť rukojemníci. Podľa izraelských médií by išlo okrem iného o časti centrálneho Pásma Gazy. Od niektorých predstaviteľov izraelskej vládnej koalície pritom už dlhší čas zaznievajú výzvy na okupáciu Pásma Gazy, na vybudovanie izraelských osád v rozpore s medzinárodným právom a na odsun Palestínčanov.

Trumpova vízia zrekonštruovaného Pásma Gazy na bizarnom videu vytvorenom AI Video

O možnosti odsunu Palestínčanov sa zmienil americký prezident Donald Trump, keď na začiatku februára vyhlásil, že Spojené štáty by mali vojnou zničené Pásmo Gazy prevziať a premeniť ho na riviéru Blízkeho východu. To by si vyžadovalo odchod viac ako dvoch miliónov Palestínčanov, ktorí na tomto území žijú. Palestínska samospráva vysídlenie Gazy opakovane odmietla a označila ho za porušenie medzinárodného práva.

Izrael a Spojené štáty minulý týždeň povolali svojich vyjednávačov z Kataru späť na konzultácie, čo uvrhlo budúcnosť rokovaní o prímerí v Pásme Gazy do neistoty. Netanjahu potom uviedol, že jeho vláda zvažuje alternatívne možnosti rozhovorov.

Izrael v Pásme Gazy začal vojenskú ofenzívu v reakcii na útok Hamasu a jeho spojencov, pri ktorom ozbrojenci na juhu Izraela 7. októbra 2023 zabili 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov. Väčšinu z nich prepustili pri dvoch prímeriach výmenou za stovky palestínskych väzňov. Od začiatku vojny bolo pri izraelských útokoch v Pásme Gazy podľa údajov miestneho ministerstva zdravotníctva zabitých bezmála 60.000 Palestínčanov.