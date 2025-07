Európska únia pohrozila Kyjevu prerušením finančnej podpory

Európska únia varovala ukrajinských predstaviteľov, že zastaví časť svojej finančnej pomoci, ak ukrajinský parlament neschváli zákon, ktorý by zaručil nezávislosť Národného protikorupčného úradu Ukrajiny (NABU). Píše to dnes server Ukrajinska pravda s odvolaním sa na svoje zdroje. Opatrenie by sa týkalo pomoci, ktorú Kyjev dostáva z výnosov zmrazeného ruského majetku. Ukrajinský parlament má o zákone hlasovať vo štvrtok.

Protikorupčný zákon mobilizoval Ukrajincov Video Zdroj: Reuters

Ukrajinská vláda čelí kritike za zákon, ktorý podriaďoval NABU generálnej prokuratúre, čím by sa podľa kritikov znížila nezávislosť úradu. Generálneho prokurátora totiž do funkcie vymenuje prezident a nomináciu schvaľuje parlament. Ukrajinská vláda zareagovala na kritiku zo zahraničia aj na domáce protesty predložením novej úpravy, ktorá by mala NABU vrátiť väčšiu mieru nezávislosti.

Podľa zdroja z Európskej únie Brusel poslal do Kyjeva varovanie, že neschválenie zákona by viedlo k pozastaveniu pomoci únie prostredníctvom programu, ktorý je financovaný z výnosov zmrazeného ruského majetku. „Jednoducho by sme to zastavili,“ uviedol zdroj. V rámci tohto programu má Ukrajina celkovo dostať od EÚ viac ako 18 miliárd eur, časť peňazí Kyjev už dostal. Pozastavenie pomoci by sa týkalo aj programov Európskej investičnej banky.

Peniaze od Európskej únie pomáhajú Ukrajine udržať v chode štát a jeho základné služby v čase, keď krajina čelí ruskej agresii.