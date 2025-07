Počet obetí vojny v Gaze prekročil 60-tisíc, tvrdí Hamas. Saar kritizuje tlak na prímerie a uznanie Palestíny

Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v utorok odmietol podľa neho „skreslenú kampaň“ v rámci medzinárodného tlaku na prímerie vo vojne v Pásme Gazy a uznanie Palestínskeho štátu.

Saar povedal novinárom, že ak by Izrael zastavil konflikt, kým je palestínske militantné hnutie stále pri moci v palestínskej enkláve a naďalej zadržiava izraelských rukojemníkov, bola by to „tragédia pre Izraelčanov aj Palestínčanov“. „Nestane sa to, nezáleží na tom, koľko nátlaku bude vyvíjaného na Izrael,“ vyhlásil šéf izraelskej diplomacie.

Izrael bojuje v Pásme Gazy už takmer 22 mesiacov, odkedy 7. októbra 2023 zaútočili militanti Hamasu na Izrael. V uplynulých týždňoch narastá medzinárodný tlak na Izrael, aby dovolil humanitárnym organizáciám dovážať a distribuovať potravinovú pomoc. Iniciatíva Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC), ktorú podporuje OSN v utorok upozornila, že v Pásme Gazy sa v súčasnosti odohráva najhorší možný scenár hladomoru. Na zvrátenie humanitárnej katastrofy v Gaze podľa najnovšieho hodnotenia odborníkov nebude postačovať zhadzovanie pomoci zo vzduchu.

Saar však na tlačovej konferencii v Jeruzaleme trval na tom, že za konflikt v palestínskej enkláve je zodpovedný Hamas a tlak na Izrael podľa neho iba povzbudí militantnú skupinu, aby zaujala tvrdší postoj. „Prečo žiadať koniec tejto vojny, čo to v skutočnosti znamená? Ukončenie vojny, pokým je Hamas pri moci v Gaze?“ tvrdí Saar.

Izraelský minister tiež reagoval na kroky niektorých štátov vrátane Francúzska, ktoré sa podľa neho usilujú oživiť dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot podľa Saara v pondelok v New Yorku povedal, že Európa musí tlačiť na Izrael, aby akceptoval dvojštátne riešenie. „Zriadenie Palestínskeho štátu dnes znamená zriadenie štátu Hamas, džihádistického štátu. To sa nestane,“ uzavrel Saar.

V New Yorku sa v utorok koná konferencia organizovaná Francúzskom a Saudskou Arábiou o riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu založenom na existencii dvoch samostatných štátov. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok oznámil, že Francúzsko v septembri uzná Palestínsky štát.