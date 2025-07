Saar šokoval: Izrael sa nestane Československom 21. storočia, vyhlásil šéf diplomacie

Izrael nebude Československom 21. storočia, vyhlásil v utorok podľa spravodajského servera The Times of Israel (ToI) izraelský minister zahraničia Gideon Saar s odvolaním sa na mníchovskú dohodu, ktorá hitlerovskému Nemecku pred druhou svetovou vojnou zabezpečila časť československého pohraničia. Uviedol pritom, že Izrael sa nepodvolí tlaku ďalších krajín na ukončenie vojny v Pásme Gazy a na vznik palestínskeho štátu. Podľa ToI sa šéf izraelskej diplomacie takto vyjadril na brífingu so zahraničnými novinármi.