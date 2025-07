Americký dôstojník navrhol kúpiť od Rusov ich súostrovie. Za 15 miliárd dolárov. Čo mu odkázali z Moskvy?

Fritz sa zameral na Komandorské ostrovy s rozlohou necelých 1900 štvorcových kilometrov. Tvrdí, že Američanom by to umožnilo sledovať trasy čínskych ponoriek smerujúcich do Arktídy. Poukázal na expanziu komunistickej mocnosti v ťažko dostupnej odľahlej čast sveta: „Čína vyhlásila seba takmer za ‚arktický štát‘. Výrazne investovala do infraštruktúry v Arktíde, vedeckého výskumu a námorných kapacít s dvojakým využitím."

Ako Vikingovia. NATO musí v Arktíde reagovať na Rusko a Čínu Video

Podplukovník konkretizoval, že súostrovie v Beringovom mori by sa mohlo začleniť do amerického štátu Aljaška. „Ponuka vo výške 15 miliárd dolárov predstavuje významnú finančnú príležitosť," poznamenal na adresu Ruska s tým, že peniaze by mohlo využiť na rôzne domáce priority. Fritz dodal, že odkúpenie Komandorských ostrovov by nebolo ničím úplne novým v dejinách: pripomenul, že USA v roku 1867 získali od Rusov za peniaze Aljašku.

Treba poukázať na to, že Fritzov text neodzrkadľuje oficiálnu pozíciu Washingtonu. „Názory vyjadrené v tomto texte sú autorove a nemusia odrážať názory americkej armády," informuje Breaking Defense na konci jeho príspevku. Fritz teraz pôsobí v Estónsku v rámci posilnenia východného krídla NATO v Európe.

Napriek tomu, že ide o osobný názor podplukovníka, nedá sa vylúčiť, že taký citlivý návrh zverejnil s vedomím Pentagonu, respektíve po konzultácii s Bielym domom. Nebolo by to nič prekvapivé, lebo prezident USA Donald Trump sa zmienil už o viacerých možnostiach, ako by prekreslil mapu sveta. Počnúc viac-menej kurióznym premenovaním Mexického zálivu na Americký záliv a s ideou zmeniť Gazu na riviéru Blízkeho východu bez Palestínčanov. Končiac snahou začleniť Kanadu ako 51. štát do USA a záujmom ovládnuť Grónsko.

Trump za jasotu kongresmanov: Amerika je späť Video

V Moskve ako prvá reagovala na Fritza hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. „Toto sa v zásade neoplatí komentovať, pretože predaj vlasti sa v našej krajine považuje podľa zákona i svedomia za jeden z najstrašnejších zločinov," citovala ju agentúra RIA-Novosti. Zacharovová si ešte neodpustila ironickú poznámku: „Ak Fritz má naozaj 15 miliárd dolárov, mal by urobiť Ameriku opäť veľkou a splatiť aspoň časť štátneho dlhu USA."

Podobne reagoval podpredseda zahraničného výboru dolnej komory ruského parlamentu Alexej Čepa. „Naša ústava zakazuje predaj územia. Nemôžeme ani zvážiť žiadne návrhy, pretože je to ďalší nezmysel, ktorý šíria americkí predstavitelia. Počuli sme o Grónsku, o Kanade. Naša ústava zakazuje obchodovanie s pôdou. Sme pripravení rozširovať ju, nie uberať z nej," povedal pre server News.

Čítajte viac Koľko by Američanov stálo ovládnutie Grónska? Biely dom si už robí prepočty, do ostrova chce vrážať oveľa viac ako Dánsko

Z vojenského hľadiska sa Komandorské ostrovy dajú považovať za veľmi významné v tichomorskom regióne. Ruský analytik Sergej Markov ozrejmil, čo je podstatou Fritzovho návrhu: „Umiestnením vojenského kontingentu na tomto súostroví by sa dal sledovať pohyb iných krajín, predovšetkým Číny, cez oceán. Kúpa týchto území by Spojeným štátom poskytla možnosť kontrolovať pomerne rozsiahlu oblasť, kde by sa dali ťažiť nerastné suroviny a rozvíjať rybolov. To všetko je pre Washington celkom výhodné," podotkol podľa serveru Gazeta.