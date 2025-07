Putinovi beží čas, má 10 dní. Zaberú na šéfa Kremľa Trumpove hrozby a skončí sa vojna na Ukrajine?

Šéf Kremľa Vladimir Putin má 10 dní na to, aby zastavil vojnu proti Ukrajine. Ale zaujíma ho to vôbec, hoci sa mu americký prezident Donald Trump vyhráža sankciami, vysokými clami a tým, že Kyjev dostane ďalšie zbrane?

„Môžu USA vyvinúť dostatočný tlak na Rusko? Pravdepodobne nie, vzhľadom na to, ako veľmi sa ruská ekonomika militarizovala. Ak však Trump uplatní 100-percentné clá na krajiny kupujúce ropu z Ruska – Indiu a Čínu – mohlo by to Putinovi sťažiť financovanie jeho agresie. Niekde môže nastať bod zlomu, ale som trochu pesimistický. Pre Putina je to existenčná záležitosť a jediný spôsob, ako sa to môže zmeniť, je, ak šéf Kremľa skončí. Či už z prirodzených príčin, alebo vypadne z okna ako mnohí jeho priatelia,“ povedal pre Pravdu Thomas Schwartz, profesor histórie, politológie a európskych štúdií z Vanderbiltovej univerzity v Nashville.

Zmena postoja

Odborník reagoval na to, že americký prezident Donald Trump vyhlásil, že skráti ultimátum, ktoré dal 14. júla Rusku. Vtedy povedal, že Kremeľ má 50 dní na to, aby ukončil vojnu. Včera upresnil, že to bude iba 10 dní.

„Nie je dôvod čakať. Bolo to 50 dní, chcel som byť veľkorysý, ale nevidíme žiadny pokrok,“ vysvetlil Trump na stretnutí s britským premiérom Keirom Starmerom.

Hoci sa Schwartz skepticky díva na to, čo vládca Oválnej pracovne môže v prípade Ruska dosiahnuť, republikána pochválil, že mení postoj k Putinovi. Trump totiž doteraz počas celej svojej politickej kariéry ruského diktátora takmer nekriticky obdivoval.

„Pozrel som si prezidentovu tlačovú konferenciu. Je to až neuveriteľné, že vidíme, ako sa zmenil postoj Trumpa k Putinovi a k Rusku. Zdá sa, že pokračujúce útoky na ukrajinských civilistov prezidenta USA konečne presvedčili, že šéf Kremľa nechce mier,“ ozrejmil Schwartz.

Kyjev už 11. marca súhlasil s bezpodmienečným, minimálne 30-dňovým prímerím. Rusko však odvtedy len naťahuje čas, ešte zintenzívnilo vzdušné útoky na ukrajinské mestá a na front, napriek obrovským stratám, posiela ďalších a ďalších vojakov. Podľa správ z bojiska to vyzerá tak, že agresori majú na dosah obsadenie Pokrovska v Doneckej oblasti. O strategické mesto sa bojuje viac ako rok. Trump takmer za pol roka v úrade proti Rusku neurobil nič. Taktika Bieleho domu vyzerala tak, že sa Kremľu do značnej miery líškal a Kyjev často kritizoval. USA Ukrajine neposlali žiadne nové zbrane, dokonca viac ráz zastavili už dohodnuté dodávky.

Podľa denníka Daily Telegraph prišiel zlom 4. júla. Poľský minister zahraničných vecí Radosław Sikorski vtedy zavolal americkému vyslancovi pre Ukrajinu Keithovi Kelloggovi. Žiadal ho o obnovenie dodávok zbraní Ukrajine, ktoré krátko predtým stopol šéf Pentagonu Pete Hegseth a Biely dom o tom vraj vopred neinformoval.

„Putin si z vašej mierovej snahy uťahuje,“ povedal podľa Daily Telegraph Sikorski Kelloggovi s tým, že ruské útoky v Kyjeve poškodili poľskú ambasádu. Generál vo výslužbe sa potom obrátil priamo na Trumpa. Prezident následne rozhodol, že USA zbrane Ukrajine pošlú.

„Najsilnejší podporovatelia Ukrajiny vo Washingtone vnímali tento krok ako prvý prípad, keď si Trump uvedomil, že na potenciálnej ceste k mierovej dohode je dôležité využiť americkú silu na zlepšenie postavenia Kyjeva,“ napísal Daily Telegraph.

„Mnohí americkí politici a komentátori boli nespokojní s Trumpovým 50-dňovým ultimátom Rusku, ktoré podľa nich poskytlo Putinovi ďalší čas na útoky na Ukrajinu bez toho, aby čelil následkom. Teraz sa americký prezident rozhodol lehotu na dosiahnutie mierovej dohody skrátiť. Trump čelí tlaku z vlastnej strany, aby urobil viac pre podporu Kyjeva. Okrem toho potrebuje nejaké hmatateľné politické úspechy, aby odviedol pozornosť verejnosti od informácií, že jeho meno sa objavuje v Epsteinových spisoch. (Jeffrey Epstein bol sexuálny delikvent a dlhoročný Trumpov priateľ, pozn. red.) A Európska únia s najväčšou pravdepodobnosťou tiež vyvinula tlak na Trumpa, aby oznámenie o ultimáte pre Rusko urobil súbežne s dohodou o clách a obchode. Európski lídri mu pravdepodobne dali najavo, že ak chce ukončiť vojnu, musí na Moskvu vyvinúť maximálny tlak,“ vysvetlil pre Pravdu Mitchell Orenstein, profesor ruských a východoeurópskych štúdií na Pensylvánskej univerzite.

Iba nezmyselný návrh?

Čo je to však maximálny tlak? Amerika chce Ukrajine dodávať zbrane, ale tak, že ich budú kupovať Európania. Trump naznačuje, že sa už nemá o čom rozprávať s Putinom, a z Kremľa americkému prezidentovi odkázali, že tento postoj zaznamenali. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásenie republikána privítal a zdôraznil, že proti Rusku je potrebné prijať ďalšie opatrenia.

„Mohli by byť sankcie účinné? Áno. USA spolu s EÚ môžu urobiť oveľa viac pre to, aby spôsobili škody ruskej ekonomike, a aby odradili iné krajiny od podpory Moskvy a jej invázie. Podľa mňa platí, že bez ohľadu na tlak, ktorý USA a EÚ vyvinú, bude Putin pokračovať vo svojej vojne. Čím viac však bude ruská spoločnosť trpieť, tým väčšia bude pravdepodobnosť vnútropolitických zmien, ktoré by mohli ukončiť jednu z najdlhších diktatúr v ruskej histórii. A sankcie jednoducho môžu sťažiť Rusku dosiahnutie vojenských cieľov na Ukrajine,“ pripomenul Orenstein.

Čítajte viac Je už Putin závislý od vojny? Verí, že ju vyhrá a s Trumpom sa dohodne

Menej pozitívne sa na situáciu pozerá expert na postsovietsky priestor Paul D'Anieri z Kalifornskej univerzity.

„Nové ultimátum nebude samo osebe fungovať. Trumpova politika bola doteraz taká nevyspytateľná, že Rusko sa nebude obávať, kým Amerika skutočne nespraví niečo, čo by išlo proti vojnovému úsiliu Moskvy. A ak aj Washington niečo také urobí, bude musieť túto politiku aj dlhodobejšie presadzovať. Putin sa na základe mnohých dôkazov, ktoré nevyplývajú len z krokov Trumpovej vlády, domnieva, že Spojené štáty Ukrajinu dlhodobo podporovať nebudú. Navyše to vyzerá tak, že Putin je ochotný zaplatiť veľmi vysokú cenu za víťazstvo vo vojne. Obávam sa, že smerujeme len k nejakému nezmyselnému mierovému návrhu, ktorý Putinovi umožní tvrdiť, že to s ukončením bojov myslí vážne, a Trump bude môcť vyhlásiť, že šéfa Kremľa dostal k rokovaciemu stolu,“ povedal pre Pravdu D'Anieri.