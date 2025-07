Trump: Putin má 10 dní. Ak neukončí vojnu, USA uvalia na Rusko nové sankcie

Trumpov osobitný vyslanec Witkoff: Vyriešenie konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou by bol veľký moment Video

„Desať dní oddnes,“ odpovedal Trump novinárom na ich žiadosť o upresnenie lehoty.

Šéf Bieleho domu sa v lietadle Air Force One vracia z Británie do Washingtonu. Už v pondelok oznámil skrátenie pôvodných 50 dní na 10 až 12. Jeho najnovšie vyjadrenia naznačujú, že sa už stanovil aj presný termín.

Trump povedal, že ruský prezident Vladimir Putin sa k jeho varovaniu nevyjadril. „Nedostal som žiadnu odpoveď. Je to škoda,“ skonštatoval. „Zavedieme clá a podobné opatrenia,“ povedal. Zároveň vyjadril neistotu nad účinkom týchto krokov, pretože je podľa neho zrejmé, že „(Rusko) chce, aby vojna pokračovala“.

Americký prezident 14. júla v Bielom dome vyjadril nespokojnosť s ruským prezidentom Putinom a varoval Moskvu, že ak neukončí konflikt na Ukrajine do 50 dní, uvalí na jej obchodných partnerov clá na úrovni 100 percent. „Zavedieme sekundárne clá. Pokiaľ sa do 50 dní neuzavrie dohoda (o prímerí na Ukrajine), je to veľmi jednoduché a (clá) budú na úrovni 100 percent,“ povedal vtedy Trump reportérom.