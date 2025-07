Zoo v Norimbergu utratila 15 paviánov, aby uvoľnila preplnený výbeh

Zoologická záhrada v nemeckom Norimbergu kvôli nedostatku miesta utratila 15 paviánov. Zoo postup obhajuje s tým, že premiestniť zvieratá do iných zoologických zariadení nebolo možné. Krok bude mať zrejme právnu dohru, ochranárske spolky a organizácie chystajú trestné oznámenie, napísala dnes agentúra DPA.

Výbeh paviánov v Norimbergu, navrhnutý pre 25 dospelých opíc, bol dlhodobo preplnený, žilo v ňom vyše 40 zvierat. To viedlo k vzájomným konfliktom, ktoré končili zraneniami. Zoo preto už vlani vo februári oznámila, že časť zvierat minú, čo organizácie na ochranu zvierat a ich práv kritizovali.

Riaditeľ zoo Dag Encke povedal, že nadbytočné opice nebolo možné poslať do iných záhrad a ani ich vypustiť do voľnej prírody. Možné podľa neho nebolo ani rozšírenie výbehu. Obmedziť populáciu nepomohla ani implantovaná antikoncepcia u samíc. Encke poznamenal, že terajší rozruch s vyhubením časti populácie paviánov súvisí aj s tým, že to sú primáti, teda blízki príbuzní ľudí.

Aktivisti a ochrancovia postup norimberskej zoo považujú za nezákonný a tvrdia, že usmrteniu zvierat bolo možné predísť napríklad aj tým, keby záhrada v posledných desaťročiach pristupovala k chovom zodpovedne a udržateľne.

Nemeckí ochrancovia zvierat tvrdia, že usmrcovanie zvierat v záhradách je bežnou praxou. Rad zoo totiž chová zvieratá na kŕmenie šeliem a ako potrava potom slúžia aj zvieratá utratené pre nadbytočnosť

Kvôli nadbytočnosti míňa zvieratá aj ďalšie zoo v Nemecku či vo svete. V roku 2014 vyvolalo pobúrenie usmrtenia žirafího samca v Kodani či v roku 2023 zebry v Lipsku.