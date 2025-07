Trumpov osobitný vyslanec Witkoff: Vyriešenie konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou by bol veľký moment Video

Simonianová je „trojjediná šéfka" televízie RT, mediálneho konglomerátu Rossia segodnia a agentúry Sputnik. Považujú ju za obľúbenkyňu prezidenta Vladimira Putina, ktorý sa jej napríklad odvďačil udelením štátneho vyznamenania Radu Alexandra Nevského. Pred kamerami sa rozzúrila, keď komentovala tvrdenie západných rozviedok, že Rusko by sa mohlo pokúsiť zaútočiť do piatich rokov na členské štáty NATO.

Jej slová však vyzneli tak, že za potenciálneho agresora považuje krajiny Severoatlantickej aliancie: „Keď sa nám vážne vyhrážajú, že v roku 2027, 2029, 2030 s nami budú bojovať, tak nechápu, že Paríž sa už dávno mal stať Alexandrom nad Seinou. Predstavte si to, aké krásne!" (Zrejme mala na mysli ruského cára Alexandra I. ktorý vládol na začiatku 19. storočia.)

Po ruských útokoch na Ukrajinu je vyše 20 mŕtvych a 85 zranených Video

Dodala, že Paríž sa skôr či neskôr bude volať Vladimir nad Seinou, čiže po šéfovi Kremľa. Soloviov jej ochotne s úsmevom sekundoval: „Paríž by mohol mať názov Vladimir Vladimirovič," navrhol doplniť pomenovanie po mene Putinovho otca. Pripomeňme, že posilnenie obrany NATO absolútne nevyplýva zo snahy ohroziť Rusko, naopak, ide o reakciu na expanzívnu politiku Kremľa.

Mimochodom, Soloviov by si vedel predstaviť atómový úder na Ukrajinu s tým, aby dôsledky by pocítil aj susedný štát: nedávno vyhlásil, že terčom jadrového útoku by sa mohol stať Ľvov. Podotkol, že Rusi by mali počkať, až bude fúkať vietor smerom na západ, aby rádioaktívne zamorenie zasiahlo aj Poľsko. Ľvov sa nachádza v západnej časti Ukrajiny, čiže relatívne v blízkosti Slovenska (napríklad Bardejov je od neho vzdialený vzdušnou čiarou približne 200 kilometrov).

Rusi sa zúrivo tlačia na Pokrovsk, Ukrajinci ničia ich línie Video Ukrajinský protiútok zasiahol ruských agresorov pri Pokrovsku. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Simonianová urobila ešte exkurziu do stredoveku, aby slovne zaútočila na dve členské krajiny NATO: „Poľsko a Litva sú ako skutočné supy, hyeny. Kto sa vrhá na mŕtvych alebo umierajúcich? Supy, hyeny… Keď toto všetko ležalo v troskách, potichu si zabrali západné časti našej zeme," tvrdila o následkoch po mongolsko-tatárskom vpáde do Európy v 13. storočí.

Ostrá paľba slov z úst Simonianovej neunikla pozornosti ukrajinských médií. Server Dialog pripomenul, ako sa ruská propagandistka prerátala, keď Putinova armáda vtrhla na ukrajinské územie: „Ubezpečovala, že Ukrajina bude porazená do dvoch dní, čím medzi Rusmi vytvorila falošný pocit rýchleho víťazstva. Rusko sa dostalo do zdĺhavej vojny, v ktorej jeho straty dosiahli už viac ako milión mŕtvych a zranených." Dialog označil jej najnovšie tvrdenie za blúznenie: „Napriek zjavnému neúspechu naďalej robí vyhlásenia, ktoré sú odtrhnuté od reality a presúvajú pozornosť verejnosti z neúspešnej vojny na Ukrajine na zjavne nereálne plány expanzie do Európy."

'Anna Kyjevská' bráni Pokrovsk: Jednotka udrela na útočiacu ruskú kolónu pri meste Video Video 155. mechanizovanej brigády Ukrajiny - prezývaná Anna Kyjevská - zachytáva koordinovaný útok pomocou dronov a delostrelectva, ktorým sa podarilo odraziť ruský útok pri Pokrovsku – kľúčovej oblasti prebiehajúceho konfliktu. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Simonianová má 45 rokov, narodila sa v apríli 1980 v Krasnodare. Kedysi dievča z chudobných pomerov sa stalo vplyvnou ženou v ruskom mediálnom priestore. Otec sa živil ako opravár chladničiek, matka predávala kvety na trhovisku. Na éru Sovietskeho zväzu nemôže mať dobré spomienky: „Do jej desiatich rokov rodina bývala v starom dome bez plynu a vodovodu, v ktorom si človek mohol všimnúť pobehujúce potkany," poznamenal server URA. Okolo roku 1990 sa konečne mohli presťahovať do normálneho bytu.

Po nejakom čase od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa objavili ničím nepotvrdené informácie, že by sa mohla stať terčom atentátu. Simonianová sa tvárila, že údajnú hrozbu berie na ľahkú váhu: „Smrť je nevyhnutná, smrť čaká každého z nás. Nie je lepšie zomrieť na nejakú chorobu ako slabý človek, než na zomrieť pre dajakú správnu vec. Už som porodila tri deti, dosiahla som v živote to, čo som chcela dosiahnuť," povedala vtedy Simonianová zjavne v snahe ohúriť Rusov, aby nadobudli dojem, že je ochotná položiť život za vlasť podobne ako vojaci bojujúci proti Ukrajine.