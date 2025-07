ONLINE: Trumpove ultimátum beži, Rusko pokračuje v útokoch. Americký minister pohrozil Číne

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 253 dní 'Anna Kyjevská' ukazuje silu: Jednotka udrela na ruskú kolónu pri Pokrovsku Video Video 155. mechanizovanej brigády Ukrajiny - prezývaná Anna Kyjevská - zachytáva koordinovaný útok pomocou dronov a delostrelectva, ktorým sa podarilo odraziť ruský útok pri Pokrovsku – kľúčovej oblasti prebiehajúceho konfliktu. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

6:20 Ruské útoky pokračujú, napriek tomu, že Donald Trum chce sankciami zatlačiť na Vladimira Putina, aby boje zastavil. V noci na stredu podľa agentúry Unian zazneli výbuchy v Pavlograde, Očakove aj Charkove.

Ruský raketový útok na výcvikové stredisko ukrajinskej armády zabil troch vojakov a ďalších 18 zranil. Na platforme Telegram to v utorok v noci oznámili pozemné sily ukrajinskej armády. Vyhlásenie neuvádza miesto útoku, avšak vojnoví blogeri podľa agentúry Reuters spomínajú, že k útoku došlo v Černihivskej oblasti.

Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty začnú zavádzať clá a ďalšie opatrenia voči Rusku „o 10 dní“, ak Moskva nepreukáže žiadny pokrok smerom k ukončeniu viac ako trojročnej vojny na Ukrajine, uviedla agentúra Reuters. Trump v pondelok prvýkrát oznámil, že skracuje pôvodnú 50-dňovú lehotu, ktorú stanovil pred mesiacom na konanie Moskvy, a spomenul novú lehotu 10 až 12 dní. V utorok novinárom povedal, že od Ruska nepočul žiadnu odpoveď.

Trump na palube lietadla Air Force One povedal, že sa neobáva potenciálneho dopadu ruských sankcií na trh s ropou ani na ceny ropy a sľúbil, že zvýši domácu produkciu ropy, aby kompenzoval akýkoľvek dopad. „Neviem, či to ovplyvní Rusko, pretože (ruský prezident Vladimir Putin) chce, samozrejme, pravdepodobne pokračovať vo vojne,“ povedal Trump. „Ale zavedieme clá a rôzne iné veci“.

Americký minister financií Scott Bessent podľa agentúry reuters novinárom povedal, že tento týždeň počas dvoch dní bilaterálnych rozhovorov s čínskymi predstaviteľmi nastolil otázku sekundárnych sankcií. Čínskym predstaviteľom povedal, že Peking by mohol čeliť vysokým clám, ak by pokračoval v nákupe ruskej ropy.

V príspevku na sieti X bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev, blízky spojenec Putina, povedal, že Trump hrá „hru ultimát“, ktorá by mohla viesť k vojne, do ktorej by boli zapojené Spojené štáty.

Ukrajinské úrady už skôr uviedli, že pri ruských útokoch v noci na utorok a v priebehu dňa zahynulo takmer 30 ľudí a takmer 100 ďalších utrpelo zranenia. Sedemnásť obetí a 42 zranených si vyžiadal úder na Bilenkivskú väznicu v Záporožskej oblasti.

V júni pri ruskom útoku na výcvikovú základňu ukrajinských pozemných síl v obci Čerkaske v Dnepropetrovskej oblasti zahynulo 12 vojakov a ďalších 60 utrpelo zranenia.

Rusko začalo inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022, napadnutá krajina sa odvtedy so západnou pomocou bráni.