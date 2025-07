Zelenskyj cúvol, lebo od Západu potrebuje peniaze. A bojovníkov proti korupcii posiela na detektor lži

Možno je to zákon, ktorý bude mať v ukrajinských dejinách najkratšiu platnosť. Po necelých dvoch týždňoch má kontroverzná právna norma zmiznúť z legislatívy. Zákon, ktorý v utorok 22. júla fakticky zlikvidoval nezávislý boj proti korupcii, by už tento štvrtok 31. júla mal nahradiť text, ktorý v podstate vracia všetko do pôvodného stavu.

Pripomeňme, že výrazný zásah do fungovania Národného protikorupčného úradu (NABU) a Špecializovanej protikorupčnej prokuratúry (SAP) vyvolal nielen protesty v ukrajinských mestách. Narazil aj na ostrú kritiku Európskej únie. Brusel podmieňuje svoju finančnú pomoc pre Kyjev dodržiavaním existujúcich pravidiel v boji proti úplatkárstvu a rovnako to spája s približovaním sa štátu k vstupu do EÚ.

Prerokovanie návrhu v zrýchlenom konaní

Prezident Volodymyr Zelenskyj síce okamžite podpísal kritizovaný zákon, ktorý schválil parlament, ale po vlne nevôle na Ukrajine aj v zahraničí cúvol. Tento týždeň predložil návrh právnej normy, ktorá umožní NABU a SAP fungovať ako doteraz počas ich desaťročnej existencie.

„Parlamentný výbor pre vymáhanie práva podporil návrh prezidenta ako celok, za hlasovalo všetkých jeho 19 členov," informoval v stredu 30. júla na sociálnej sieti Telegram poslanec Jarosav Železňak.

Dodal, že text by mali bezodkladne prerokovať v pléne v zrýchlenom konaní, takže by mohli poslať zákon Zelenskému na podpis už tento štvrtok, čiže dnes. Železňak ešte poukázal na to, že výrazná väčšina poslancov by mala hlasovať za návrh.

Špeciálni vyšetrovatelia a prokurátori sú už spokojní

NABU a SAP v spoločnom vyhlásení podporili legislatívnu spiatočku prezidenta, súhlasia s podobou textu, ktorý predložil poslancom na schválenie. Zároveň na nich apelovali, aby sa poponáhľali: „Tým sa zabráni ohrozeniu trestných konaní, ktorým sa venujú naši vyšetrovatelia a prokurátori."

Otázne je, čo sa udialo počas desiatich dní účinnosti nového zákona. Generálny prokurátor totiž získal právomoc odňať NABU a SAP prípady, ktorými sa zaoberali, a priradiť ich iným orgánom činným v trestnom konaní, prípadne dokonca zastaviť stíhanie. Zatiaľ nie je známe, či túto možnosť využil. (Objavili sa špekulácie, že Zelenskyj chcel ochrániť podaktorých jemu blízkych ľudí pred vážnymi opletačkami so spravodlivosťou.)

Právomoci generálneho prokurátora

V čom spočívajú hlavné zmeny, ktoré majú znamenať návrat do predchádzajúceho stavu? Odstráni sa novinka, podľa ktorej generálny prokurátor dostal možnosť vydávať pokyny vyšetrovateľom NABU a prokurátorom SAP. „Nesmie si tiež od nich vyžiadať dokumenty pred tým, ako ich predložia na súd," poznamenal server Obozrevateľ o jednej z ďalších dôležitých vecí.

Návrh zákona, s ktorým prišiel Zelenskyj, obsahuje aj jednu novú vec: zamestnanci šiestich orgánov, ktoré odhaľujú kriminalitu, musia absolvovať detektor lži. Vzťahuje sa to aj na pracovníkov NABU a SAP. Šéfovia oboch orgánov zjavne môžu byť spokojní, že povinné vyšetrenie na polygrafe budú mať pod palcom: „Na detektor lži pôjdu všetci z tých, čo prichádzajú do kontaktu s utajovanými štátnymi skutočnosťami. Vyšetrenie im urobia pracovníci vnútornej inšpekcie NABU a SAP," ozrejmila agentúra UNIAN.

Existovala možnosť, že by to vykonávali príslušníci tajne služby, prostredníctvom vlastných síl sa má predísť riziku akéhokoľvek ovplyvňovania pri preskúmaní dôveryhodnosti ľudí z NABU a SAP na polygrafe.

Ukrajina je odkázaná na finančnú pomoc zo zahraničia

Keď zahraniční podporovatelia Ukrajiny zatlačili na Zelenského, ten v podstate nemal na výber: keby necúvol, jeho štát by mohol prísť o životne dôležitý tok peňazí. „Ukrajina je úplne závislá od vonkajšieho financovania. V skutočnosti všetky nevojenské potreby štátu, ako sú napríklad financovanie vzdelávania, zdravotnej starostlivosti či sociálnej podpory, zabezpečujú medzinárodní partneri," upozornil server Ekonomičeskaja pravda.

Z údajov ukrajinského ministerstva financií vyplýva, že od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 Ukrajina získala zo zahraničia bezmála až 139 miliárd dolárov (pri aktuálnom kurze je to v prepočte okolo 121 miliárd eur). „Najväčší donor je Európska únia," podotýka Ekonomičeskaja pravda s tým, že doteraz išlo takmer o 49 miliárd dolárov.

Na Ukrajine sa spoliehajú, že do konca tohto roku dostanú od EÚ do svojho štátneho rozpočtu ešte približne 20 miliárd dolárov. Bez obnovenia nezávislosti NABU a SAP by sa to asi skutočnosťou nakoniec nestalo. Ekonomičeskaja pravda konštatuje, že v rámci dvoch programov EÚ sa na Ukrajine ráta s tým, že za celý tento rok jej Brusel poskytne dokopy zhruba 30 miliárd dolárov na nevojenské účely. „Je to veľká časť plánovaného rozpočtového deficitu," zdôraznil server, ktorý sa venuje najmä finančným a hospodárskym témam.

Rebríček krajín podľa vnímania korupcie

Na záver ešte niekoľko slov o korupcii. Medzinárodná organizácia Transparency International zaraďuje Ukrajinu na 105. miesto vo svete vo vnímaní korupcie (v jej rebríčku sa nachádza dokopy 180 štátov). Slovensko je na tom lepšie: patrí mu 59 miesto. Ide o údaje z minulého roku.

Rusko, ktoré vedie už viac ako tri roky vojnu proti Ukrajine, je podľa tohto hodnotenia až na 159. mieste. Na prvých troch najlepších miestach sú krajiny v tomto poradí: Dánsko, Fínsko, Singapur. Na smutnom konci sa umiestnili Venezuela (178), Somálsko (179) a Južný Sudán (180).