Útočník z vianočného trhu v Magdeburgu šokuje. Z väzby písal obetiam, chce odpustenie. Poškodení reagovali

Muž, ktorý je vo väzbe kvôli podozreniu zo spáchania vlaňajšieho útoku na vianočnom trhu v Magdeburgu, poslal obetiam list, v ktorom sa im ospravedlnil a požiadal o odpustenie. Poškodených to pobúrilo a vyvolalo to v nich traumatické spomienky, napísal britský The Guardian. Saudskoarabský lekár údajne pri útoku vrazil autom do davu, šesť ľudí prišlo o život a niekoľko stoviek ďalších utrpelo zranenia.