Trump nalieha na veľké farmaceutické firmy, aby Američanom znížili ceny liekov

Listy odišli šéfom firiem Eli Lilly, Sanofi, Regeneron, Merck & Co, Johnson & Johnson, AstraZeneca a ďalším. Kópie listov zverejnil Trumpov účet na sieti Truth Social.

Prezident požaduje, aby ľudia s nízkymi príjmami mali väčší prospech z garancie najlepšej ceny liekov. Chce tiež, aby firmy nové lieky ponúkali automaticky za najnižšiu cenu.

Okrem toho sa majú všetky dodatočné príjmy generované v zahraničí vracať americkým pacientom a daňovým poplatníkom, povedala novinárom Trumpova hovorkyňa Karoline Leavittová. Prezident firmám dal čas do 29. septembra.

Zníženie cien liekov je pre Trumpa kľúčové, v polovici mája podpísal zodpovedajúci exekutívny príkaz. To, koľko liek v Spojených štátoch stojí, určuje do veľkej miery farmaceutický priemysel. Vláda na to má len obmedzený vplyv, uviedla agentúra DPA.