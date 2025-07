Šéf nemeckej diplomacie: Humanitárna katastrofa v Gaze je nepredstaviteľná

Palestínčania nesú vrecia s múkou z humanitárneho konvoja smerujúceho do mesta Gaza zo severného pásma Gazy, vo štvrtok 31. júla 2025.

„Humanitárna katastrofa v Gaze je nepredstaviteľná“ a Izrael je „povinný rýchlo a bezpečne poslať dostatočnú humanitárnu a zdravotnícku pomoc, aby sa predišlo masovému umieraniu v dôsledku hladomoru“, dodal. „Mám dojem, že to dnes bolo pochopené,“ uviedol na margo rokovaní s izraelskými predstaviteľmi.

Podľa Wadephula v celom Pásme Gazy hladujú ľudia, pričom muži, ženy a deti sú zabíjané, keď sa zúfalo snažia získať jedlo. „Je to absolútne neprípustná situácia, ktorá sa musí okamžite zmeniť,“ povedal podľa AFP Wadephul po stretnutí s izraelskými predstaviteľmi.

Šéf nemeckej diplomacie zároveň varoval izraelské vedenie pred medzinárodnou izoláciou v prípade, že sa humanitárna situácia v Pásme Gazy okamžite nezlepší, píše DPA.

„V mnohých ohľadoch sa mierový proces na Blízkom východe a v konečnom dôsledku v celom regióne nachádza na križovatke,“ poznamenal Wadephul a poukázal na diskusie v rámci EÚ o sankciách voči Izraelu a rastúcej ochote jednotlivých krajín uznať palestínsky štát.

„Izrael je v nebezpečenstve čoraz väčšej medzinárodnej izolácie. Považujem za povinnosť Nemecka urobiť všetko pre to, aby tomu zabránilo,“ dodal.

Wadephul sa počas návštevy Tel Avivu a Jeruzalema stretol s izraelským rezortným kolegom Gideonom Saarom, ako aj s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a prezidentom Jicchakom Hercogom.

Okrem iného počas týchto rokovaní vyzval na okamžité prímerie v Pásme Gazy s tým, že je teraz väčšmi potrebné než prestávky v bojoch, cituje DPA.

„Je čas ukončiť túto vojnu,“ poznamenal Wadephul a zdôraznil, že táto požiadavka je namierená predovšetkým na palestínske radikálne hnutie Hamas.

Izraelský minister Gideon Saar počas schôdzky Wadephulovi povedal, že palestínsky štát nemôže vzniknúť, pretože Izrael nemôže robiť ohľadom svojej bezpečnosti žiadne kompromisy. Podľa serveru The Times of Israel to uviedla Saarova kancelária. „Veríme, že Židia majú právo žiť v srdci svojej historickej domoviny, vrátane Judei a Samarie,“ povedal Saar, pričom použil názov, ktorý časť Izraelčanov používa pre Západný breh Jordánu, ktorý Izrael v rozpore s medzinárodným právom od roku 1967 okupuje.

V piatok plánuje nemecký minister zahraničných vecí navštíviť Západný breh Jordánu, kde sa v Ramalláhu stretne s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom. Medzi témami rokovania bude pravdepodobne rastúce násilie izraelských osadníkov voči Palestínčanom a izraelské úvahy o anexii Západného brehu Jordánu, čo spolková vláda v Berlíne rezolútne odmieta.