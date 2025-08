ONLINE: Počet obetí útoku na Kyjev podľa úradov dramaticky vzrástol. Trump: To čo robia Rusi, je ohavné. Ak sa to neskončí, udrieme ekonomicky

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 255 dní Ruské drony a rakety zaútočili na Kyjev Video Zdroj: Reuters

Čítajte viac 1 254. deň: Moskva: Dobyli sme strategický Časiv Jar. Trump: Chcem, aby sa vojna do 8. augusta skončila

7:02 Počet obetí vzdušných úderov na Kyjev, ktoré vykonalo Rusko v noci zo stredy na štvrtok, stúpol na 26, sú medzi nimi tiež tri deti. Informovala o tom dnes ráno agentúra AFP a ruskojazyčný server BBC s odvolaním sa na ukrajinské úrady. Ešte vo štvrtok večer uvádzal šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko 16 mŕtvych v dôsledku ruských úderov a na dnešok vyhlásil na pamiatku obetí deň smútku.

Podľa vyhlásenia ukrajinského ministerstva vnútra sú medzi obeťami tri deti. Počet obetí vzrástol po tom, čo „záchranári vytiahli desať tiel z trosiek obytnej budovy v štvrti Sviatošinskyj, vrátane tela dvojročného dieťaťa,“ napísalo ministerstvo na platforme Telegram. Zranenia utrpelo 159 ďalších ľudí vrátane 16 detí.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na svojom účte na sociálnej sieti Facebook uviedol, že v piatok 1. augusta bude v Kyjeve v súvislosti s útokom deň smútku. Vlajky na všetkých budovách budú spustené na pol žrde a zakázané budú všetky podujatia zábavného charakteru.

6:10 Americký prezident Donald Trump vo štvrtok označil posledné ruské útoky proti Ukrajine za odporné a vyhlásil, že na Moskvu uvalí sankcie, ak nepristúpi na dohodu o ukončení vojny. Trump chce, aby sa vojna skončila do 8. augusta, USA o tom informovali Bezpečnostnú radu OSN. Uviedla to agentúra Reuters s tým, že Trump zároveň oznámil cestu svojho zvláštneho vyslanca Steva Witkoffa do Ruska. Ukrajina od februára 2022 vzdoruje otvorenej ruskej invázii.

„Rusko – myslím si, že je nechutné, čo robia. Myslím si, že je to nechutné,“ povedal Trump novinárom.„Zavedieme sankcie. Neviem, či ho sankcie trápia,“ dodal ďalej Trump s odvolaním sa na ruského prezidenta Vladimira Putina.

Americká administratíva uvalí protiruské sankcie po tom, čo uplynie ultimátum desiatich dní, ktoré predtým dal Trump Rusku na ukončenie vojny na Ukrajine, povedal podľa agentúry TASS prezident USA reportérom.

„Viete, oni vedia o sankciách. Ja viem o sankciách, clách a všetkom ostatnom lepšie než ktokoľvek iný. Neviem, či to má nejaký účinok, ale urobíme to,“ povedal Trump.

Americký prezident začiatkom tohto týždňa zopakoval, že je nespokojný s konaním šéfa Kremľa Vladimira Putina pri riešení vojny na Ukrajine, a oznámil, že 50-dňovú lehotu, ktorú dal pred dvoma týždňami Rusku na ukončenie vojny na Ukrajine, plánuje skrátiť na 10 až 12 dní. V prípade jej nedodržania vraj Spojené štáty uvalia 100-percentné clá na obchodných partnerov Moskvy.

Pri nočnom ruskom vzdušnom útoku na Kyjev zomrelo 16 ľudí a ďalších 145 bolo zranených. Podľa šéfa kyjevskej vojenskej správy Tymura Tkačenka sú medzi mŕtvymi aj dve deti. Rusko v noci na štvrtok vyslalo proti Ukrajine 309 dronov a osem striel s plochou dráhou letu, z toho 288 dronov a tri strely sa podľa ukrajinského letectva podarilo zneškodniť.

Trump v polovici júla pohrozil Rusku a jeho obchodným partnerom uvalením až stopercentných ciel a sekundárnych sankcií, ak nebude do 50 dní uzavretá dohoda o ukončení vojny s Ukrajinou. Následne ale túto lehotu skrátil a teraz chce dohodu o ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou do 8. augusta, ako USA oznámili Bezpečnostnej rade OSN.

Trump vo štvrtok rovnako ohlásil, že do Ruska po návšteve Izraela zamieri jeho splnomocnenec Witkoff. Ten v piatok spoločne s americkým veľvyslancom v Izraeli Mikeom Huckabeom vykoná inšpekciu distribúcie humanitárnej pomoci v Pásme Gazy, kde izraelská armáda vedie ofenzívu proti palestínskemu teroristickému hnutiu Hamas.

Witkoff kvôli hľadaniu cesty k prímeriu navštívil Rusko opakovane, k zastaveniu bojov to ale neviedlo. V apríli ruský prezident Vladimir Putin pri rokovaní s Witkoffom povedal, že Moskva je pripravená s Kyjevom rokovať bez predbežných podmienok. Následné rusko-ukrajinské rokovania v Istanbule ale prímerie nepriniesli.