Trumpov osobitný vyslanec: Vyriešenie konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou by bol veľký moment Video Steve Witkoff, osobitný vyslanec USA v šou Lary Trumpovej / Zdroj: Reuters

„V podstate nie je relevantným hráčom v ruskej politike. Nerozhoduje. Nie je prítomný na žiadnych stretnutiach ani rozhovoroch, ktoré sme kedy viedli,“ vyhlásil Rubio na adresu Medvedeva.

Medvedev, ktorý aktuálne zastáva post podpredsedu ruskej Bezpečnostnej rady, v minulých dňoch varoval pred možnosťou priameho konfliktu s USA. Washington to podľa Rubia vníma ako informačnú provokáciu, nie ako vyjadrenie oficiálnej ruskej pozície.

'Anna Kyjevská' bráni Pokrovsk: Jednotka udrela na útočiacu ruskú kolónu pri meste Video Video 155. mechanizovanej brigády Ukrajiny - prezývaná Anna Kyjevská - zachytáva koordinovaný útok pomocou dronov a delostrelectva, ktorým sa podarilo odraziť ruský útok pri Pokrovsku – kľúčovej oblasti prebiehajúceho konfliktu. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

„Jeho slová môžu mať vplyv z hľadiska provokácie a podobných vecí. Nie som si istý, že vystupuje v mene oficiálnej ruskej pozície, ale bezpochyby je to niekto, kto zastáva oficiálnu funkciu v Rusku a hovorí provokatívne veci,“ dodal šéf americkej diplomacie.

Rubio zároveň spochybnil akékoľvek realistické vyhliadky na priamu vojnu medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou. Podľa neho ide o „nepredstaviteľný“ scenár, najmä preto, že by išlo o konflikt medzi dvoma najväčšími jadrovými mocnosťami sveta.

Ruskí vojaci sa vzdali robotom Video Ruské jednotky sa prvýkrát v histórii vzdali pozemným robotickým systémom ukrajinských ozbrojených síl. Video z akcie zverejnila ukrajinská 3. samostatná útočná brigáda na Facebooku. / Zdroj: Ukrajinská 3. samostatná útočná brigáda

V prípade konfliktu výlučne konvenčnými zbraňami by podľa Rubia nemala Moskva proti Washingtonu prakticky žiadnu šancu.

„Rusi by nedokázali čeliť Spojeným štátom, alebo úprimne povedané, ani viacerým európskym krajinám. Bolo by to pre nich náročné. Majú problémy s Ukrajinou, ktorá je dnes najväčšou armádou v Európe, ale v čase invázie nebola. Myslím si, že by to mali veľmi ťažké – najmä na bežnom fronte,“ vyhlásil.

V posledných rokoch Dmitrij Medvedev vystupuje ako informačný provokatér, ktorý neustále hrozí Západu a Ukrajine jadrovou vojnou. Dlhý čas jeho vyjadrenia nikto nebral vážne, no v posledných dňoch na ne začali reagovať aj vo Washingtone, pripomína agentúra UNIAN.

Tento týždeň Medvedevovi priamo odpovedal republikánsky senátor Lindsey Graham, jeden z dlhoročných a blízkych spojencov Donalda Trumpa.

A vo štvrtok sa k Medvedevovým výstrelkom vyjadril priamo prezident USA. „Odkážte Medvedevovi, nech si dá pozor na jazyk. Vstupuje na veľmi nebezpečné územie!“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti.