Orbán zúri kvôli americkým clám: Lídri EÚ sú slabí a smiešni, Briti majú lepšiu dohodu. Budapešť chystá ďalšie plány

Briti, ktorí vystúpili z Európskej únie, uzavreli so Spojenými štátmi lepšiu colnú dohodu než Brusel. V pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió to povedal predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„EÚ uzavrela s USA zlú dohodu. Únia urobila chybu vtedy, keď nebrala (amerického prezidenta) Donalda Trumpa vážne, vysmievali sa mu a teraz plní to, čo predtým avizoval,“ dodal Orbán.

Podľa jeho slov predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uzavrela dohody, na ktoré nebola oprávnená. V otázke colnej dohody EÚ prehrala, povedal Orbán s poznámkou, že všetko, čo sa v tejto dohode pokaziť dalo, vedenie EÚ aj pokazilo.

„Lídri EÚ sú slabí, smiešni a nemajú žiadnu moc, pokiaľ ide o rokovania. Tajná dohoda o dodávkach zbraní na Ukrajinu je tiež mimo kompetencie predsedu Komisie. Ak tomu správne rozumiem, ide o to, že Američania dajú Ukrajincom zbrane takým spôsobom, že my Európania za ne zaplatíme. Toto je hrozná ekonomická dohoda, je to ekonomický vlastný gól,“ podotkol ďalej premiér, podľa ktorého colnou dohodou medzi EÚ a USA nastal oveľa väčší problém, než Európania myslia.

Clá na produkty z Maďarska do USA sa zvýšia na 1,5 miliardy dolárov, čo podľa Orbána bude záťažou pre maďarské spoločnosti, preto sa domnieva, že s nimi treba okamžite hovoriť a vypracovať akčné plány. „Tým boli poverení minister hospodárstva Márton Nagy a minister zahraničných vecí Péter Szijjártó a pripravuje sa aj akčný plán na ochranu pracovných miest a ochranu priemyslu,“ uzavrel maďarský premiér.

Budapešť chystá plány na ochranu pracovných miest

Po obchodnej dohode medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi vypracuje maďarská vláda akčné plány na ochranu pracovných miest a výroby, uviedol premiér Viktor Orbán vo svojom pravidelnom rozhlasovom rozhovore. Americký prezident Donald Trump podpísal v noci na dnes exekutívny príkaz, ktorý s platnosťou od 7. augusta zavádza nové clá na desiatky obchodných partnerov vrátane EÚ. Na väčšinu tovarov z EÚ sa bude vzťahovať clo vo výške 15 percent.

Orbán podľa agentúry Reuters povedal, že maďarský vývoz do USA dosahuje ročnú výšku približne 11 miliárd dolárov (asi 236 miliárd Kč) a že je dôležité, aby firmy vyvážajúce do USA neprepúšťali zamestnancov a neuzatvárali výrobu.

Colná sadzba oznámená Spojenými štátmi je po uzavretí dohody medzi EÚ a USA síce polovičná proti tej, ktorá pôvodne hrozila, ale zároveň asi trikrát vyššia, ako aká platila do tohto roka. Trump si od ciel sľubuje hlavne zníženie obchodného deficitu, ktorý je podľa neho čiastočne výsledkom nespravodlivej obchodnej politiky EÚ.

Orbán podobu dohody únie so Spojenými štátmi už skôr kritizoval. Podľa jeho názoru si Trump dal šéfku Európskej komisie Usulu von der Leyenovú obrazne povedané k raňajkám.