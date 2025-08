Šefčovič: Americké clá ukazujú výsledky dohody medzi EÚ a Spojenými štátmi

Nové americké clá odrážajú prvé výsledky dohody medzi EÚ a Spojenými štátmi, najmä 15-percentného stropu na všetok tovar, uviedol eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič na sieti X. Americký prezident Donald Trump v noci na dnes oznámil, že nové clá na dovoz do USA začnú platiť 7. augusta, u niektorých štátov dosahujú desiatky percent.

Andrej Matišák o Trumpových ultimátach Video

Vďaka colnej dohode medzi EÚ a Spojenými štátmi podľa Šefčoviča došlo k posilneniu stability pre európske podnikanie, ako aj dôvery v transatlantickú ekonomiku. „Vývoz z EÚ teraz ťaží z konkurencieschopnejšieho postavenia. Práca pokračuje,“ doplnil.

V nedeľu 27. júla Trump a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámili, že dvadsaťsedmička a USA majú vzájomnú obchodnú dohodu, ktorá spomína 15-percentné clo na dovoz tovaru z EÚ do USA. Pri niektorých strategických produktoch, ako sú lietadlá alebo vybrané chemikálie, bude platiť nulové clo, a to ako pri dovoze do USA, tak v opačnom smere. Hrozilo pritom, že clo bude tridsaťpercentné, ako už skôr napísal Trump v liste predstaviteľom EÚ. Za stranu únie sa na komplikovaných rokovaniach zúčastnil práve tiež slovenský člen EK Šefčovič.

USA a EÚ uzavreli dohodu, Trump ustúpil. Clo bude polovičné Video

Trump v noci na dnes podpísal exekutívny príkaz, ktorý od 7. augusta zavádza nové clá v rozmedzí od desať do 41 percent na dovoz do Spojených štátov z desiatok krajín sveta. Urobil tak niekoľko hodín pred uplynutím lehoty na uzavretie obchodných dohôd.

Šéf Bieleho domu po prvý raz oznámil desaťpercentné základné clo a k tomu vysoké takzvané recipročné clá pre väčšinu krajín sveta 2. apríla. Pôvodne prezident dodatočné clá na 90 dní pozastavil, a to do 9. júla. Následne lehotu na rokovania posunul na začiatok augusta.