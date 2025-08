VIDEO: Trump mení Biely dom, pribudne veľkolepá tanečná sála. Kto to zaplatí? Ľudia, ktorí chcú byť s prezidentom zadobre

Nová tanečná sála v Bielom dome Video Zdroj: Reuters

Nová prístavba bude mať rozlohu 8 360 metrov štvorcových a s výstavbou sa má začať v septembri. Kapacita sály bude 650 ľudí. Dnes sa väčšie akcie ako štátna večera pre zahraničných štátnikov konajú v takzvanej Východnej izbe Bieleho domu s kapacitou asi dvesto ľudí, všíma si idnes.cz.

„Prezidenti nikdy nevedeli stavať tanečné sály. Ale ja viem stavať. Postavíme to rýchlo a včas. Bude to nádhera – absolútna špička," vyhlásil na štvrtkovom brífingu Trump a pripomenul, že dnes sa pri akciách pre väčší počet hostí musia stavať veľké stany na južnom trávniku. „Je to katastrofa. Nevyzerá to dobre."

Prístavba vyrastie vedľa „modernizovaného“ Východného krídla Bieleho domu, kde sídlia kancelárie prvej dámy a ďalšie administratívne útvary. Na vizualizáciách je zrejmé, že nová sála bude vybavená ozdobnými kreslami a lustrami, podľa The New York Times je inšpirovaný Trumpovým floridským sídlom Mar-a-Lago.

„Prezident a Biely dom pod jeho vedením sú plne odhodlaní spolupracovať s príslušnými inštitúciami, aby bola zachovaná výnimočná história Bieleho domu. Vybudujeme nádhernú sálu, ktorú budú môcť využívať aj budúce administratívy a ďalšie generácie Američanov," povedala šéfka prezidentovho štábu Susie Wilesová.

Stavbu bude financovať sám Trump a ďalší nemenovaní darcovia. „Ľudia, ktorí chcú byť s prezidentom zadobre, napíšu šek,“ hovorí právnik a odborník na politickú etiku Richard Painter, ktorý v Bielom dome pracoval v ére Georgea Busha. „Je to klasický príklad politiky ‚zaplať a hraj'.“

Trump po svojom januárovom návrate do úradu vybavil Oválnu pracovňu zlatými dekoráciami a na trávnik pred Bielym domom nechal umiestniť dva nové stožiare. Už Barackovi Obamovi ponúkal, že prispeje 100 miliónov dolárov na výstavbu novej sály, ktorú by mohol prezident využívať na oficiálne udalosti. Obamova administratíva to vtedy odmietla.