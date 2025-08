Rusi chrlia stovky lietajúcich mopedov denne. Ako sa Ukrajincom darí ubrániť sa proti nim?

Júl tohto roku sa stal mesiacom, počas ktorého ruská armáda nasadila najviac „lietajúcich mopedov". Ukrajinci dali dronom túto prezývku pre ich zvuk pripomínajúci malé motorové vozidlo. Ich vojenské letectvo informovalo, že Ukrajina čelila v júli dokopy až 6245 útokom bezpilotných lietadiel. Je to o 13 percent viac v porovnaní s júnom. Protivzdušnej obrane sa podarilo zlikvidovať bezmála 90 percent dronov. Viac-menej podobná štatistika úspešnosti sa vzťahuje aj na predchádzajúce mesiace.

Ruské drony a rakety zaútočili na Kyjev Video Zdroj: Reuters

Ruské drony zabili počas júla 232 ukrajinských civilistov a ďalších viac ako 1399 ľudí zranili. Bohužiaľ, so zvyšujúcim sa počtom vypustených bezpilotných lietadiel priamo úmerne stúpa počet obetí. Naopak, ruských rakiet letelo v júli o niečo menej v porovnaní s júnom: v šiestom mesiaci ich Ukrajinci narátali 239, v siedmom mesiaci ich bolo 198.

O tom, že Rusi stavili na drony, svedčí aj porovnanie údajov z mája a júla 2025. Kým počas jarného mesiaca vypustili 3835 dronov, minulý mesiac ich bolo až o 2410 viac. Z júlovej štatistiky vyplýva, že Rusko útočilo každý deň v priemere s dvomi stovkami bezpilotných lietadiel. Niektoré dni ich býva menej, inokedy výrazne viac. „Teraz sme denne svedkami približne 300 – 400 útokov dronov proti civilným objektom," upozornil podľa televíznej stanice ABC News Jurij Boječko, ktorý je zakladateľ a šéf dobročinnej organizácie Nádej pre Ukrajinu.

Ruská armáda sa spočiatku musela spoliehať na dodávky iránskych dronov (šahídov), neskôr ich začala vyrábať v licencii. Dala im názov Geran-2 a Geran-3. Užitočné zaťaženie ruského dronu sa zväčšilo takmer dvojnásobne: namiesto 50 kilogramov nákladu unesie až 90 kg, čiže s ťažšou bojovou hlavicou sa stal nebezpečnejší, ako sú šahídy.

Trump: Z Putina som veľmi sklamaný, 50 dní na prímerie mu skrátim Video Zdroj: Reuters

Geran-2 podľa dostupných údajov dosahuje maximálnu rýchlosť 180 km/h, vo vzduchu dokáže vydržať takmer 12 hodín a jeho dolet je okolo tisíc kilometrov. Znamená to, že ruské drony sú schopné útočiť hlboko v ukrajinskom vnútrozemí (napríklad vzdialenosť medzi ruským Kurskom a Kyjevom je zhruba 420 kilometrov).

Geran-3 údajne letí maximálnou rýchlosťou až 600 km/h a preletí až 2500 kilometrov. Prvý dron tohto typu počas ruských útokov zaznamenali na Ukrajine vo februári tohto roku. „Geran-3 má dĺžku 3,5 metra, rozpätie krídiel 3 metre a dokáže letieť v maximálnej výške 9,1 kilometra," poznamenal vojenský server Militarnyj. Kvalitnejšie technické parametre tohto typu dronu predstavujú pre Ukrajincov väčšie riziko: „Keby Geran-3 letel vo výške 9 km, jeho zachytenie by si vyžadovalo nasadenie stíhačiek alebo rakiet typu zem-vzduch," upozornil server United 24. Samozrejme, že ďalší problém pre protivzdušnú obranu predstavuje viac ako trojnásobne vyššia rýchlosť v porovnaní s Geranom-2.

Podarí sa na Ukrajine dosiahnuť prímerie? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie 67,5% Áno 20,5% Neviem 12,1%

Hlavná továreň na ruské bezpilotné lietadlá sa nachádza v Tatárskej republike východne za Moskvou (Kazaň, metropola tejto časti Ruskej federácie, je vzdialené od Kyjeva takmer 1400 kilometrov).

Odhaduje sa, že od rozpútania bojov proti Ukrajine Rusko vynaložilo na drony v prepočte takmer tri miliardy eur. Server Defense News poukázal na to, že vlani sa celková výroba ruských dronov zvýšila 2,5-násone v porovnaní s rokom 2023. Čo sa týka bezpilotných lietadiel s najdlhším doletom, išlo o až päťnásobný nárast produkcie. Ako by to mohlo vyzerať teraz? „Šéf ukrajinskej zahraničnej rozviedky Oleh Aleksandrov odhaduje, že Rusko plánuje v tomto roku vyrobiť okolo dva milióny dronov," napísala agentúra UNIAN. (Ide o drony všetkých typov, čiže reč je aj o najmenších.)

Čítajte viac Je už Putin závislý od vojny? Verí, že ju vyhrá a s Trumpom sa dohodne

Finančná výhoda dronov v porovnaní s raketami je obrovská: „Drony sú desaťnásobne lacnejšie, niekedy aj stonásobne lacnejšie ako balistické rakety," podotkol letecký expert Bohdan Dolnyce pre ukrajinskú televíznu stanicu Kanal 24. Zároveň upozornil, že Rusi už majú kapacitu nasadiť 400 – 500 dronov denne proti Ukrajincom. „Do konca tohto roku by sa tento počet mohol zvýšiť dokonca na tisíc," varoval Dolnyce. Na druhej strane tvrdí, že Rusi majú problém s výrobou potrebného množstva bojových hlavíc pre drony.