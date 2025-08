Putin nedáva najavo ochotu k ústupkom, Zelenskyj mu však poslal nečakaný odkaz

Ak je niekto sklamaný z doterajších výsledkov mierových rusko-ukrajinských rokovaní, pramení to z prehnaných očakávaní. Podľa tlačových agentúr to počas dnešného stretnutia s bieloruským vodcom Alexandrom Lukašenkom vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin. Týždeň pred uplynutím ultimáta, ktoré dal americký prezident Donald Trump na dohodu o ukončení vojny na Ukrajine pod hrozbou zavedenia sankcií proti Moskve a jej spojencom, nenaznačil Putin žiadnu zmenu v postoji Ruska, uviedla agentúra Reuters. Na Putinovo vyhlásenie reagoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý na sieti X zopakoval, že je pripravený sa s Putinom stretnúť.

Zelenskyj dodal, že ukrajina sa chce posunúť ďalej od iba vyhlásení a technických stretnutí na nižšej úrovni, informoval Reuters. „Ak sa objavia signály skutočnej ochoty ukončiť dôstojne vojnu a nastoliť skutočne trvalý mier, potom Ukrajina znovu potvrdzuje svoju pripravenosť stretnúť sa kedykoľvek na najvyššej úrovni,“ napísal ukrajinský prezident.

Dodal, že o možnom summite lídrov oboch krajín rokoval s britským premiérom Keirom Starmerom. „Preberali sme našu spoluprácu s americkými partnermi, predovšetkým potom koordináciu krokov s prezidentom (Donaldom) Trumpom a možné formáty mierových rokovaní na úrovni najvyšších predstaviteľov,“ uviedol Zelenskyj na sieti X.

Putin v Bielorusku dal najavo, že stále platia ciele a podmienky, ktoré formuloval vlani v júni. Vtedy požadoval, aby Ukrajina stiahla svoje vojská zo štyroch ukrajinských oblastí – Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej, ktoré teraz Rusko čiastočne okupuje, a aby sa Kyjev zaviazal, že zostane mimo vojenských spojenectiev a nezariadi si jadrové zbrane, uviedla ruská redakcia BBC.

Ukrajina na dnešné Putinove vyhlásenia bezprostredne nereagovala. Predtým jeho požiadavky odmietla ako ultimátum.

Počas troch kôl priamych rokovaní v Istanbule sa obe znepriatelené strany dohodli na výmenách zajatcov. „Hodnotím to vcelku pozitívne. Ako tiež inak ako kladne by bolo možné hodnotiť to, že sa stovky ľudí vracajú do vlasti?“ povedal Putin novinárom podľa agentúry Interfax.

Doterajšie rozhovory však zatiaľ neviedli k uzavretiu prímeria ani k akémukoľvek prielomu ohľadom vyhliadok na ukončenie vojny, ktorú Putin rozpútal vo februári 2022 svojím rozkazom ku vpádu vojsk do susednej krajiny. A napriek ultimátam od amerického prezidenta k ukončeniu vojny ruské vzdušné útoky, ktoré terorizujú obyvateľov ukrajinských miest, ešte zosilneli.

Putin podľa Reuters vyhlásil, že dúfa v pokračovanie mierových rozhovorov a že pracovné skupiny by mohli prerokovať možné kompromisy. Zároveň však zdôraznil, že ruské ciele vo vojne zostávajú nezmenené. Rokovania by sa podľa Putina mali konať „bez kamier a v pokojnej atmosfére“, zatiaľ čo – ako vyhlásil – ruskí vojaci útočia na Ukrajinu pozdĺž celej frontovej línie a dynamika bojov sa vyvíja v prospech Ruska.

Putin zjavne narážal na tvrdenia ruského ministerstva obrany, ktoré vo štvrtok oznámilo, že ruské vojská po 16 mesiacoch bojov plne ovládli strategicky dôležité mesto Časiv Jar na východe Ukrajiny. Toto tvrdenie ukrajinská armáda vzápätí poprela.

Ruský prezident tiež ohlásil začatie sériovej výroby rakiet Orešnik a ich dodávky ruským ozbrojeným silám. Rusko túto raketu prvýkrát použilo vlani pri útoku na ukrajinské mesto Dnipro.