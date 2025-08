Zelenskyj sa s Kličkom neznáša. Ako vyzerajú konflikty medzi prezidentom a bývalým slávnym boxerom?

Nemajú sa radi, dalo by sa povedať, že jediné, čo ich spája, je dôrazný odpor proti ruskej invázii. Dvaja svetoznámi ukrajinskí politici už niekoľko rokov medzi sebou vedú spory. Konflikty prezidenta so starostom Kyjeva vznikli už pred vpádom ruskej armády na Ukrajinu vo februári 2022. Vzťahy medzi Volodymyrom Zelenským a Vitalijom Kličkom sa k lepšiemu nezmenili, naopak, zjavne ešte viac ochladli.

Zle-nedobre to medzi nimi dvomi začalo vyzerať už po zvolení Zelenského za prezidenta (voľby vyhral na jar 2019). „Konflikt medzi prezidentom a starostom trvá viac ako päť rokov. Ľuďom z prezidentovho tímu sa nedarí prevziať politickú kontrolu nad hlavným mestom, pokiaľ ho vedie ambiciózny bývalý boxer," poznamenal server Medusa.

Sláva Ukrajine. Kličko sa posadil do tanku Leopard Video

Kličko, ktorý v ringu vybojoval tri hlavné pásy ťažkej váhy, stojí na čele Kyjeva viac ako jedno desaťročie. Predtým sa uchádzal o funkciu starostu dvakrát, ale zakaždým neúspešne. Vyhrať sa mu podarilo až na tretí pokus na jar 2014. Potrebný počet hlasov Kyjevčanov získal aj vďaka dohode s neskorším lídrom štátu: Kličko sľúbil Petrovi Porošenkovi, že nebude kandidovať v prezidentských voľbách, ten ho na revanš podporil za starostu.

Prvotnou príčinou neznášanlivosti medzi Zelenským a Kličkom môže byť to, že niekdajší boxerský šampión zostal verný Porošenkovi. Kličko ho podporoval, keď na jar 2019 kandidoval proti Zelenskému, ktorý nakoniec v prezidentských voľbách jednoznačne zvíťazil. Ako nový líder štátu nechcel, aby Kličko bol starosta, jeho vládnuca strana Sluha národa preto vo voľbách v Kyjeve o rok neskôr postavila vlastnú kandidátku. Iryna Vereščuková však prehrala (v súčasnosti pôsobí vo funkcii zástupkyne šéfa prezidentskej kancelárie).

Zelenskyj aj Kličko vstúpili do politiky s ubezpečením, že chcú dôrazne bojovať proti korupcii. Ľudia z okolia hlavy štátu však začali dávať najavo, že Kyjev pod vedením svojho starostu nemá v tomto smere čisté ruky. Z tábora Klička opakovane zaznelo, že ide jedine o účelové, ničím nepodložené tvrdenia, ktoré majú za cieľ politické ovládnutie hlavného mesta Zelenským.

Čítajte viac Kličko: Zelenskyj stráca dôveru, platí za chyby. Musíme ho však naďalej podporovať

Antagonizmus medzi prezidentom a starostom mal už aj tragikomickú podobu. Ide o príhodu z augusta 2021, keď na Ukrajinu pricestovala vtedajšia nemecká kancelárka Angela Merkelová. Kličko chcel byť medzi tými, ktorí ju privítajú na letisku v Kyjeve. Ochrankári Zelenského ho však nepustili, ako dôvod mu uviedli to, že jeho meno chýba na zozname tých, čo si môžu podať ruku s Merkelovou po jej prílete.

Ako vychádza Kličko so Zelenským štyri roky odvtedy? Najnovšie sa starosta nepriamo sťažuje na prezidenta pre snahu poslancov strany Sluha národa, čiže na politikov spriaznených s prezidentom, že sa rozhodli upraviť tohtoročný štátny rozpočet aj na úkor financií určených Kyjevu. Vláda argumentuje tým, že potrebuje viac peňazí na obranu, Kličko to však vidí inak: „Bez akéhokoľvek opodstatnenia chcú vziať peniaze, ktoré boli vyčlenené najmú na platy učiteľov, na opravy škôl, materských škôl a nemocníc, na rehabilitáciu vojnových veteránov," napísal Kličko na sociálnej sieti Telegram. Ide o 8 miliárd hrivien, čo je v prepočte 170 miliónov eur.

Keď Zelenskyj nedávno podpísal nový zákon, ktorý fakticky likvidoval nezávislosť dvoch protikorupčných úradov (potom hlavne pod tlakom EÚ zaradil spiatočku), Kličko sa objavil medzi demonštrantmi, ktorí požadovali návrat oboch orgánov do ich pôvodného stavu.

Ukrajina ako vzor? NATO precvičuje protivzdušnú obranu Video

V máji tohto roku Kličko prišiel asi s najsilnejšou verejnou kritikou Zelenského. Urobil to v rozhovore pre noviny The Times. Tvrdil, že orgány činné v trestnom konaní sa zaoberajú vymyslenými kauzami proti jeho spolupracovníkom. Ozrejmil, že to považuje za snahu paralyzovať chod hlavného mesta. Fakticky ukázal prstom na prezidenta, pretože podľa Klička je vyvíjaný nátlak aj na iných starostov. „Toto je očista pod zámienkou vojny. Už som hovoril, že v našej krajine to zaváňa autoritárstvom. Teraz zapácha," zdôraznil. Naopak, Zelenskyj sa vyhýba verejnému komentovaniu Klička.

Okolo roku 2021 (čiže ešte pred ruskou inváziou na Ukrajinu) sa špekulovalo, že Zelenskyj si posvietil na Klička zvlášť preto, že sa obával jeho kandidatúry v ďalších prezidentských voľbách. Tie sa mali uskutočniť na jar 2024, ale nemohli sa konať, pokiaľ je v platnosti dekrét o vyhlásení vojnového stavu. Ukrajinci teda budú voliť hlavu štátu, až keď sa skončí vojna. Zelenskyj možno naďalej považuje Klička za svojho potenciálneho vyzývateľa v prezidentských voľbách. Starosta sa doteraz nevyjadril, či by mal záujem kandidovať. Zdôvodňuje to tým, že viac-menej jedinou témou na Ukrajine je výzva venovať sa obrane napadnutej vlasti.