ONLINE: Veľvyslanec USA pri NATO hovorí o zdrvujúcich Trumpových sankciách: Rusko stratí priateľov aj obchodných partnerov

7:27 Americký prezident Donald Trump sa stále snaží dosiahnuť diplomatické riešenie vojny na Ukrajine, uviedol americký veľvyslanec pri NATO Matthew Whitaker. Podľa ukrajinskej agentúry Unian sa takto vyjadril v rozhovore pre televízny kanál Newsmax. Dodal však, že prísne sankcie USA voči Rusku a krajinám, ktoré s ním obchodujú, nadobudnú účinnosť budúci týždeň, ak Putin nebude súhlasiť s prímerím.

"8. augusta, ak nedôjde k prímeriu, uvalí (Trump) na Rusko, ochromujúce clá a sankcie… V podstate Putin potrebuje predať svoju ropu,“ cituje Unian Whitakera v relácii American Agenda televízie Newsmax.

Stály predstaviteľ USA pri NATO povedal, že Putin predáva ropu Indii, Brazílii a Číne, takže aj tieto krajiny budú čeliť vážnym následkom kvôli spolupráci s Ruskom.

„Rusko už nebude mať žiadnych priateľov. Nebude mať žiadnych obchodných partnerov. A jeho schopnosť financovať vojnu sa skončí,“ povedal Whitaker.

Je potrebné prímerie a to sa dá dosiahnuť iba diplomatickou cestou a rokovaniami. Whitaker nevidí v dohode ideálne podmienky pre žiadnu zo strán, ale to by nemalo Ukrajine a Rusku zabrániť v dosiahnutí dohody o ukončení vojny, dodáva Unian z rozhovoru pre Newsmax.

7:25 Počet ruských dronových útokov na Ukrajinu dosiahol v júli rekordnú mesačnú úroveň. Podľa analýzy agentúry AFP založenej na údajoch ukrajinských vzdušných síl Moskva vypustila na Ukrajinu 6297 ďalekonosných dronov, čo predstavuje takmer 16-percentný nárast oproti júnu a tretí mesiac po sebe s rastúcim počtom útokov. V júli bolo zároveň odpálených 198 rakiet, čo je druhý najvyšší počet v tomto roku po júni.

Najmenej 11 osôb utrpelo zranenia pri intenzívnom ruskom dronovom útoku na východoukrajinské mesto Charkov, uviedli v piatok tamojšie úrady, uviedla agentúra DPA.

Medzi zranenými je aj päťmesačné dieťa a dve deti vo veku deväť a desať rokov, ozrejmili miestni predstavitelia. Dron zaútočil v blízkosti obytnej budovy, pričom na nej porozbíjal okná. Päť zranených osôb ošetrili v nemocnici, oznámil na platforme Telegram oblastný gubernátor Oleh Synehubov.

V piatok pri ďalšom útoku údajne zahynula aj 75-ročná žena a dvaja muži utrpeli zranenia, uvádzajú úrady.

Ukrajina sa už viac ako tri roky bráni ruskej agresii, pričom si konflikt vyžiadal rozsiahle škody a početné civilné obete, pripomína DPA.