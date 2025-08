39-percentné clo od Trumpa: A Švajčiarsko zrazu zostalo osamotené. Rúbal Bern príliš vysoko?

Švajčiarsko zrazu zostalo úplne osamotené, píše denník Tages-Anzeiger v reakcii na 39-percentné clo, ktoré na dovoz tovaru zo Švajčiarska do Spojených štátov ohlásil americký prezident Donald Trump. Denník z toho vyvodzuje, že je potrebné, aby sa táto alpská krajina viac orientovala na Európu.

„Je to rovnako brutálne ako jednoduché: Donald Trump nechce mať so Švajčiarskom zvláštny vzťah. Práve naopak: Chce naňho vyvíjať tlak a ťažiť z neho. A Švajčiarsko, ktoré sa rado prezentuje ako výnimka, sa zrazu ocitá úplne samo,“ cituje z článku agentúra DPA.

Ako sa k tým 39 percentám došlo, sa podľa denníka ešte len uvidí. „V apríli ešte existoval dobrodružný výpočtový vzorček, ale aj ten teraz chýba. Možno sa spolková prezidentka Karin Kellerová-Sutterová alebo švajčiarski vyjednávači dopustili chýb v zákulisí, hrali príliš vysokú hru,“ pokračuje švajčiarsky denník. Oveľa pravdepodobnejšie ale podľa neho je, že amerického prezidenta argumenty z Bernu nezaujímali. Svojou colnou kampaňou Trump v súčasnej dobe prevracia liberálny svetový ekonomický poriadok, ktorý sa budoval po celé desaťročia.

„A zatiaľ mu to prechádza. Keď superveľmoc povýši chaos na politický princíp, malý štát ako Švajčiarsko nemá veľa priestoru na manévrovanie. Jeho obchodné vzťahy so Spojenými štátmi sú príliš dôležité, takže sa do istej miery bude musieť s ľubovôľou vo Washingtone vyrovnať,“ píše denník.

„Švajčiarsko však má spoľahlivých partnerov, najmä v Bruseli. Malo by sa na nich viac zamerať. Už tak urobilo v zbrojnej politike aplikovaním princípu ‚Buy European‘ (Nakupujte európske). ‚Think European‘ (Myslite európsky) sa teraz musí dariť aj v ďalších oblastiach politiky,“ uzatvoril Tages-Anzeiger.