Ani hnev Trumpa nič nezmení. India pokračuje v nákupe ruskej ropy, píše NYT

India bude aj naďalej kupovať ruskú ropu, napriek hrozbám postihov od amerického prezidenta Donalda Trumpa. S odkazom na indických úradníkov to dnes napísal web denníka The New York Times (NYT). Agentúra Reuters tento týždeň s odkazom na svoje zdroje informovala, že indické rafinérie nákupy ruskej ropy prerušujú.