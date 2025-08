VIDEO: V ukrajinskom meste vypukli potýčky kvôli odvodom do armády. Polícia použila plyn i zatýkala

V ukrajinskom meste Vinnycja vypukli v noci na dnešok potýčky medzi políciou a miestnymi obyvateľmi. Stovky ľudí sa zišli pri štadióne, na ktorom vojaci z náborového strediska zhromaždili stovku miestnych mužov, aby ich odviedli do armády. Demonštrujúce ženy požadovali prepustenie svojich príbuzných, uviedli ukrajinské médiá. Vinnycja sa nachádza asi 250 kilometrov juhozápadne od Kyjeva.

Policajti podľa očitých svedkov použili na rozohnanie demonštrácie korenisté spreje, slzný plyn a tiež zatýkali protestujúcich. Po výzvach na rozchod kvôli zákazu nočného vychádzania v meste časť demonštrantov odišla domov, ale asi dve desiatky ľudí hliadkovali pri štadióne do troch do rána. Asi o dve hodiny neskôr začali mobilizovaných mužov zo štadióna odvážať, píše server Meduza.

Polícia ráno oznámila, že vyšetruje okolnosti incidentu pri štadióne. Informovala tiež o zadržaní muža, po ktorom úrady vyhlásili pátranie, pretože sa vyhýbal vojenskej službe.

Hneď po vpáde ruských vojsk z 24. februára 2022 Ukrajina vyhlásila mobilizáciu a do ozbrojených síl vstúpilo aj mnoho dobrovoľníkov. Nadšenie odvtedy postupne opadlo. Povolávanie do armády rozdeľuje spoločnosť a tisíce mužov v brannom veku utiekli zo zeme, aby unikli nasadeniu do vojny.

Na pozadí vojny s Ruskom, ktorá trvá už viac ako tri roky, sa ukrajinská verejnosť podľa médií často nepriateľsky stavia k pracovníkom náborových stredísk, známych pod ukrajinskou skratkou TCK (teritoriálne centrá doplňovania ozbrojených síl), a sťažuje sa na nezákonné spôsoby získavania nových vojakov jednotkách.

Slovom minulého roka sa podľa slovníka modernej ukrajinčiny stal výraz „busifikácia“ označujúci záťahy verbírov z TCK na mužov v mobilizačnom veku, ktoré násilím naháňajú do mikrobusov, čiže tzv. busíkov, napísal pred časom server Meduza.