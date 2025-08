Na Ukrajine odhalili korupciu pri nákupe dronov. Poslanec obral štát o milióny hrivien, kumpána mal v blízkosti Slovenska

Protikorupčný zákon mobilizoval Ukrajincov Video

Zelenskyj po stretnutí so šéfami Národného protikorupčného úradu (NABU) a Špecializovanej protikorupčnej prokuratúry (SAP) na sociálnej sieti Telegram informoval, že úplatkársku schému vytvorili štyria ľudia. Mená neuviedol, NABU a SAP uviedi iba funkcie obvinených, ale médiá rýchlo zverejnili ich totožnosť. Jedným z nich je poslanec Oleksij Kuznecov zo strany Sluha národa.

Ako fungovala organizovaná zločinecká skupina? „Podstatou schémy bolo uzatváranie štátnych zmlúv s dodávateľskými firmami za zámerne navýšené ceny. Až 30 percent zmluvnej sumy získali naspäť vo forme protiprávneho prospechu," informovala SAP vo svojom vyhlásení. Všetci štyria členovia skupiny v podstate fungovali ako pijavice prisaté na peniaze vyčlenení pre účely ozbrojených zložiek. Štát okrádali niekoľko mesiacov v rokoch 2024 – 2025.

NABU a SAP ozrejmili, že tučnú províziu 30 percent brali za štátnu zákazku pri nákupe prostriedkov rádioelektronického boja. „Podobná schéma bola použitá aj pri nákupe dronov. Vojenská jednotka podpísala zmluvu za takmer 10 miliónov hrivien. Firma dodala drony za nafúknutú cenu a následne previedla provízie," konštatovali obidva protikorupčné orgány. V tomto prípade vyšli predražené drony v prepočte na 210-tisíc eur, úplatok 69-tisíc eur si štyria členovia zločineckej skupiny rozdelili medzi sebou.

Jedného z obvinených zjavne chytili po prevzatí najnovšieho úplatku. Na snímke, ktorú zverejnil SAP, sa nachádza veľa peňazí v kufri auta. Ide o niekoľko hrubých zväzkov bankoviek v nominálnej hodnote 1000 a 500 hrivien.

Poslancovi Kuznecovovi okamžite pozastavili členstvo v strane Sluha národa a očakáva sa, že ho z nej vyhodia. Získané dôkazy proti nemu a ďalším trom mužom budú asi veľmi silné. NABU a SAP zjavne výborne zmapovali, ako fungovali: „Operatívcom NABU sa podarilo infiltrovať medzi nich pod krycím príbehom," napísal server Ukrainskaja pravda.

Vyšetrovatelia zistili, že Kuznecov od konca minulého roku zneužil svoje postavenie a vplyv, ktorý mal na veliteľov jednotlivých oddielov Národnej gardy. Tá priamo podlieha ministerstvu vnútra (garda má policajné aj vojenské právomoc). Ukrajinskaja pravda pokračovala, že jedným z kumpánov Kuznecova bol Serhij Hajdaj, s ktorým vytvoril korupčnú schému.

Hajdaj vykonáva funkciu šéfa štátnej správy okresu Mukačevo v Zakarpatskej oblasti. Rovnomenné mesto sa nachádza v tesnej blízkosti hraníc so Slovenskom. Ukrajinskaja pravda, ktorá sa odvoláva na zdroje v orgánoch činných v trestnom konaní, napísala, že Kuznecov v jednom prípade predraženého nákupu inkasoval úplatok 1,5 milióna hrivien, peniaze potom rozdelil medzi seba a ostatných členov zločineckej skupiny. Bola to provízia zo štátnej objednávky na prostriedky rádioelektronického boja vo výške 5 miliónov hrivien. Poslanec a jeho traja kumpáni sa nelegálne obohatili v prepočte o viac ako 31-tisíc eur.

Premiérka Julija Svyrydenková už avizovala, že vláda sa postaví k Hajdajovi nekompromisne, čiže sa postará o jeho odvolanie z funkcie šéfa štátnej správy v okrese Mukačeve. V období 2019 – 2023 bol predseda Luhanskej oblastnej štátnej správy. Ukrajinské médiá tvrdia, že Hajdaj potom hovoril, že by sa mal stať veľvyslancom Ukrajiny v Kazachstane, ale Zelenskyj mu v marci 2024 vybral miesto v štátnej správe v Mukačeve.

K odhaleniu aféry došlo len dva dni po tom, čo parlament schválil návrh zákona, ktorý vrátil podobu NABU a SAP do pôvodného stavu. Zelenskyj ho vzápätí podpísal, text vyšiel v zbierke zákonov, čiže je už účinný. Stalo sa to desať dní po kontroverznom rozhodnutí poslancov, ktorí 22. júla výrazne obmedzili právomoci oboch protikorupčných orgánov, čo prezident následne potvrdil svojim podpisom. NABU a SAP teraz v spoločnom vyhlásení podčiarkli, že bez obnovenia ich nezávislého postavenia by nedokázali udrieť proti štvorčlennej organizovanej zločineckej skupine. Mimochodom, Kuznecov pred necelými týždňami patril medzi poslancov, ktorí hlasovali za faktickú likvidáciu nezávislosti NABU a SAP.