Škandál v Šaoline. Jeho budhistický opát kradol, mal milenky aj nemanželské deti

„Opát Šaolinského kláštora Š’ Jung-sin je podozrivý zo spáchania trestného činu sprenevery majetku a zneužitia finančných prostriedkov určených na chrámové projekty. Vážne porušil budhistické mníšske pravidlá, dlhodobo udržiaval nevhodné vzťahy s viacerými ženami a má najmenej jedno nemanželské dieťa,“ uviedla vo vyhlásení správa slávneho chrámu v čínskej provincii Henan.

Z kláštora obchodné impérium

Budhistickí mnísi sa – tak ako katolícki kňazi – zaväzujú žiť v celibáte, preto sú vzťahy Š’ Jung-sina s viacerými ženami, s ktorými zrejme splodil i niekoľko potomkov, vážnym previnením voči tradícii a disciplíne. O to viac, že išlo o významného opáta.

Čínska budhistická asociácia – štátny orgán v područí komunistického režimu, v ktorej známy mních pôsobil ako podpredseda, už prijala rázne opatrenia.

„Š’ Jung-sinove činy sú veľmi nehorázne, vážne poškodzujú povesť budhistickej komunity a obraz mníchov,“ oznámila asociácia. Nadriadení mu následne odňali potvrdenie o vysvätení a 29. júla vymenovali za nového opáta Šaolinu mnícha, ktorého tam preložili z iného chrámu.

Š’ Jung-sin vstúpil do Šaolinského kláštora ako 16-ročný a za sebou má naozaj oslnivú kariéru. V roku 1984 ho vysvätili za budhistického mnícha, v auguste 1999 sa stal opátom. Bol aj predsedom Budhistickej asociácie v Henane a 20 rokov i poslancom čínskeho parlamentu.

Šaolinský chrám je vo svete známy ako centrum zenového budhizmu a majstrovskej formy kung-fu. Š’ Jung-sin z tejto pamiatky na zozname UNESCO urobil globálnu značku. Ako prvý čínsky opát s ekonomickým titulom MBA sa totiž zachoval ako pravý „biznismen“.

Slávny kláštor riadil, ako by to bol jeho podnik, za čo si vyslúžil prezývku „CEO mních“ (CEO – anglická skratka pre generálneho riaditeľa). Investoval do propagácie chrámu a zaviedol poplatky za vstup i pálenie kadidla.

Keďže Šaolin je obľúbenou turistickou atrakciou, ročne privíta tri až päť miliónov návštevníkov. Vďaka poplatkom na tom kláštor zarobí vyše 300 miliónov čínskych jüanov (v prepočte takmer 36,5 milióna eur).

Š’ Jung-sin sa postaral o komercionalizáciu „značky Šaolin“. Zaregistroval viac ako 700 ochranných známok v rôznych oblastiach od jedla cez ubytovanie až po ozdoby. Po celkom svete založil desiatky šaolinských kultúrnych centier, ktoré navštevujú milióny záujemcov.

Podľa spravodajskej televízie CNN organizoval i predstavenia šaolinského kung-fu a zarábal na tom, že licencovaný názov chrámu predával do filmov či videohier, takže vzniklo doslova obchodné impérium s viacerými spoločnosťami, ktoré sa venovalo vydavateľskej činnosti, tradičnej čínskej medicíne, rozvoju cestovného ruchu aj obchodu s nehnuteľnosťami.

Koniec kariéry

Kritici opátovi vyčítali, že jeho obchodné aktivity nemajú nič spoločné s budhizmom ani s tradíciami Šaolinu, ale nerobil si z toho ťažkú hlavu.

Keď v roku 2015 jednému austrálskemu mestu vyplatil tri milióny dolárov na výstavbu šaolinskej pobočky, prezentoval to ako podporu kultúry. „Ak sa môžu v Číne otvárať Disney parky, prečo by iné krajiny nemohli otvárať šaolinské centrá?“ zdôvodnil pre agentúru Xinhua.

Ako informovala televízia BBC, v rovnakom čase sa naňho zniesla kritika za nápad vybudovať veľký chrámový komplex za takmer 300 miliónov dolárov, ktorý by zahŕňal i hotel, školu kung-fu a golfové ihrisko.

Š’ Jung-sin často cestoval a stretával sa s poprednými osobnosťami svetovej politiky aj obchodu – od zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II., nebohého juhoafrického prezidenta a nositeľa Nobelovej ceny za mier Nelsona Mandelu až po bývalého šéfa americkej diplomacie Henryho Kissingera či generálneho riaditeľa spoločnosti Apple Timothyho Cooka. Ešte vo februári navštívil vo Vatikáne i zosnulého pápeža Františka.

Foto: Profimedia Š’ Jung-sin, Jackie Chan, Šaolin Hviezda akčných filmov Jackie Chan (vľavo) s opátom Šaolinského kláštora Š’ Jung-sinom (vpravo) v októbri 2009.

Obvinenia, že sa opát nespráva čestne a porušuje zákon, sa začali pretriasať už pred rokmi. V júli 2015 sa objavili správy, že Š’ Jung-sina koncom 80. rokov dvakrát vyhodili z kláštora pre krádež, takže je vraj opátom neoprávnene.

Okrem toho údajne znásilnil budhistickú mníšku, mal viaceré milenky a dve dcéry. Š’ Jung-sin to poprel a následné vyšetrovanie náboženskými úradmi nijaké podozrenie nepotvrdilo.

Opátovi viackrát vyčítali aj to, že prijíma drahé dary od rôznych spoločností a miestnych samospráv. V roku 2006 takto dostal napríklad SUV v hodnote asi 140-tisíc dolárov – údajne ako odmenu za podporu cestovného ruchu.

„Aj mnísi sú občania. Splnili sme si povinnosti a prispeli spoločnosti, takže je len správne, že dostávame odmeny,“ citoval jeho vysvetlenie portál CNN.

Zdá sa, že nadriadení už so Š’ Jung-sinom stratili trpezlivosť, a ak aj v minulosti možno kryli jeho nekalé praktiky a život nehodný mnícha, tentoraz ho vydali do rúk spravodlivosti.

Jeho vyšetrovanie vyvolalo v Číne rozruch, dokonca sa rozšírili chýry, že sa s milenkou a deťmi pokúšal ujsť do USA, čo sa nepotvrdilo. Medializácia prípadu však naznačuje, že prišiel o priazeň politikov a s jeho kariérou je nadobro koniec.