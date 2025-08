Austrálsky štát Viktória chce zaručiť právo na prácu z domu aspoň dva dni v týždni

Vláda austrálskeho štátu Viktória v sobotu oznámila plán zakotviť prácu z domu v zákone, informovala agentúra AFP. Podľa premiérky Jacinty Allanovej by zamestnanec mal mať nárok pracovať z domu aspoň dva dni v týždni, ak to charakter jeho práce dovoľuje.

„Robíme to, pretože poznáme dôkazy – pracovníci sú produktívnejší, rodinám to šetrí čas i peniaze,“ vysvetlila Allanová pri predstavovaní navrhovanej legislatívy na štátnej konferencii vládnej Strany práce.

Allanová informovala, že návrh zákona bude teraz predložený na konzultáciu zamestnancom, zamestnávateľom a odborom, pretože je dôležité „správne nastaviť detaily tejto dôležitej zmeny“.

Podľa premiérky je už teraz jasné, že priemernému zamestnancovi by mohol takýto zákon priniesť týždenne úsporu 110 austrálskych dolárov (61 eur), pomohol by zmierniť zápchy na cestách a viedol by k vyššej zamestnanosti žien.

AFP pripomenula, že opozičná liberálno-národná koalícia pred májovými voľbami do celoštátneho parlamentu navrhla zrušenie práce na diaľku. Bola to však jedna z príčin poklesu podpory tejto koalície zo strany voličov.

Líder opozície vo Viktórii Brad Battin teraz uviedol, že práca z domu je žiadaná i oceňovaná, a podporil opatrenia, ktorých cieľom je lepšia rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. Parlament štátu Viktória sa navrhovanými zmenami bude zaoberať pravdepodobne na budúci rok