Prieskum: České voľby by vyhralo ANO, SPD a Piráti posilňujú

Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR by v súčasnosti vyhralo hnutie ANO Andreja Babiša so ziskom 31,5 percenta. Druhou najsilnejšou stranou by bola koalícia vládnych strán Spolu, ktorú by volilo 20,8 percenta Čechov. Na treťom mieste sa upevňuje strana Sloboda a priama demokracia (SPD) a vstup do parlamentu si postupne zabezpečujú Piráti. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti STEM pre televíziu CNN Prima News, informuje TASR.