Prelomená blokáda a šok. Taliani sa nezachovali ako pobaltské štáty k Ficovi, najvýznamnejšej Ruske svoje nebo otvorili

Keď 76-ročná Ruska prišla k rečníckemu pultu, veľa žien odišlo zo sály preč. Odmietli vypočuť si prejav Valentiny Matvijenkovej. Udialo sa to minulý týždeň v Ženeve. Cesta predsedníčky hornej komory ruského parlamentu do Švajčiarska má dohru. A kým Matvijenkovú určite nadchlo, že sa jej podarilo prelomiť cestovateľskú blokádu do Európy, Rusov istotne nemilo prekvapilo, že jej syn žije v luxuse na území „nepriateľského" Západe.

Do Švajčiarska pricestovala Matvijenková na konferenciu šéfok a podpredsedníčok parlamentov z celého sveta. Do Ženevy sa dostala napriek tomu, že po invázii na Ukrajinu majú ruské lietadlá zakázaný vstup do európskeho vzdušného priestoru.

Keď sa Matvijenková priblížila k mikrofónu, medzi političkami, ktoré na protest opustili miestnosť, bola aj predsedníčka českej Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová. „Nebudem robiť štafáž klamstvám, na ktorých stojí kremeľský režim," objasnila na sociálnej sieti X. Dodala, že Matvijenková nesie zodpovednosť za vojnu, pretože Rada federácie schválila použitie sily na ukrajinskom území.

Rovnako sa zachovala Antonina Nenaševová, ktorá ako podpredsedníčka parlamentu zastupovala Lotyšsko: „Bol to pre mňa určite šok," zdôraznila podľa Lotyšského rozhlasu o svojom pocite, keď zbadala Matvijenkovú. Organizátorov sa pýtala, prečo ju pozvali, reagovali, že kde už inde by sa mal viesť dialóg s Rusmi, ak nie v neutrálnom Švajčiarsku. Pripomeňme, že OSN má v Ženeve jednu zo svojich štyroch hlavných kancelárií, je tam spoločné zastúpenie viacerých úradov Spojených národov.

Pochopiteľne, že zo sály odišla aj zástupkyňa Ukrajiny. Podpredsedníčka parlamentu Jelena Kondraťuková pritom vyzvala ostatné političky, aby sa vyhli spoločnému fotografovaniu s Ruskou.

Matvijenková tvrdila, že z bojkotu svojho vystúpenia si nerobila ťažkú hlavu. Prirovnala ho k uštipnutiu komára, pričom političky, ktoré sa zdvihli zo stoličiek, označila za klaunov. Jej prejav pred neúplným publikom korešpondoval s informačnou líniou Kremľa: „Všetky konflikty vrátane ukrajinského majú šancu na vyriešenie iba vtedy, ak sa odstránia ich prvotné príčiny," citovala ju agentúra RIA-Novosti. Vpád ruskej armády na Ukrajinu vo februári 2022 ospravedlňovala snahou nevyhnutne „zastaviť prelievanie krvi v Donbase".

Spolu s Matvijenkovou pricestovalo viac ako desať ruských politikov, päť z nich sa pritom nachádza na sankčnom zozname EÚ. Na čiernej listine sa nachádza aj ona. Usporiadatelia pozvali do Ženevy delegácie z 116 štátov sveta. Stretnutie političiek sa konalo na okraj širšieho podujatia, ktoré organizovala Medziparlamentná únia. Sídlo má už viac ako sto rokov v Ženeve, jej poslanie spočíva v nadväzovaní kontaktov medzi jednotlivými parlamentmi sveta.

Matvijenková figuruje na sankčnom zozname Švajčiarska už od roku 2014, čo súvisí s jej politickou prácou pri anexii Krymu. O dva roky neskôr ju však pustili do krajiny helvétskeho kríža. Prečo? Švajčiarsko zvykne uplatňovať výnimky na sankcionované osoby v prípade, že sa majú zúčastniť na medzinárodnom podujatí, čo bol prípad tejto Rusky vtedy aj teraz.

Ako sa však Matvijenková a ďalší ruskí politici mohli dostať minulý týždeň do Švajčiarska cez vzdušný priestor EÚ? Agentúra Bloomberg informovala, že v Berne požiadal Rím o súhlas s preletom ruského lietadla nad Talianskom. Žiadosti vyhoveli. Ruský špeciál letel z Moskvy smerom na juh, aby sa dostal nad Čierne more, potom preletel nad Tureckom a Stredozemným morom, odtiaľ zamieril do talianskeho vzdušného priestoru a následne mohol pristáť v Ženeve.

Pripomeňme, že téma preletu cez vzdušný priestor niektorého z členských štátov EÚ predtým naposledy rezonovala v máji tohto roku. Nešlo však o ruské lietadlo, ale o slovenský vládny špeciál. Premiér Robert Fico sa chystal odletieť do Moskvy na oslavy 80. výročia víťazstva nad fašizmom; Poľsko súhlasilo s preletom, ale všetky tri pobaltské štáty (Estónsko, Litva, Lotyšsko) ho zamietli. Fico preto musel cestovať do Ruska obchádzkou cez Turecko.

Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tichyj označil účasť Matvijenkovej na podujatí vo Švajčiarsku za hanebnú, pretože podľa Kyjeva by nemala sedieť na medzinárodných konferenciách, ale v Haagu na lavici obžalovaných. „Genocídna Matvijenková nesie osobnú zodpovednosť za zločin agresie a všetky následné zverstvá po tom, čo verejne schválila použitie ruských ozbrojených síl na ukrajinskom území. Vyzývame všetkých účastníkov, ktorí majú aspoň trochu sebaúcty, aby sa vyhli podaniu jej ruky, ktorá je poškvrnená ukrajinskou krvou," napísal Tichyj na sociálnej sieti Telegram.

Súhlas s preletom Matvijenkovej mal pre Taliansko tragikomickú dohru. V Moskve nebrali ohľad na to, že Rím jej vyšiel v ústrety: keď ruské ministerstvo zahraničných vecí o dva dni neskôr zverejnilo takzvaný zoznam rusofóbov medzi lídrami európskych krajín, zaradilo naň aj talianskeho prezidenta Sergia Matterellu. „Je to provokácia proti našej republike a proti talianskemu ľudu," reagovalo talianske ministerstvo zahraničných vecí. Mattarellu označil rezort Sergeja Lavrova za rusofóba pre jeho slová, keď ruskú inváziu na Ukrajinu prirovnal k vpádu nacistických vojsk do Sovietskeho zväzu. V Rím nezostali len pri tomto vyhlásení: na pôdu rezortu diplomacie si predvolali ruského veľvyslanca.

Po niekoľkých dňoch od preletu Matvijenkovej cez taliansky vzdušný priestor sa jej meno znovu objavilo v médiách na Apeninskom polostrove. Server Linkiesta zistil, že jej 50-ročný syn žije v luxusnej vile na talianskom pobreží Jadranského mora. Hodnota nehnuteľnosti sa odhaduje bezmála na 10 miliónov eur. „Sergej Matvijenko má v Taliansku daňové identifikačné číslo (DIČ), ale nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. DIČ je potrebné mať kvôli pobytu, prístupu k účtom v banke a k miestnym službám," upozornil Linkiesta.

Deti viacerých ruských prominentov žijú na Západe, ktorý v Moskve považujú za nepriateľský, teraz to vysvitlo aj o synovi šéfky Rady federácie. Ak sa Rusi pýtajú, ako jej rodina mohla zbohatnúť až tak, že Matvijenko žije v prepychu v Taliansku, vysvetlenie sa možno nachádza v predchádzajúcej politickej činnosti jeho matky: v období 2003 – 2011 vykonávala funkciu starostky Petrohradu… Dodajme, že rodné mesto Vladimira Putina, v ktorom sa točia veľké peniaze, mohla riadiť jedine so súhlasom ruského lídra.

Ako šéfka Rady federácie je Matvijenková podľa ústavy oficiálne najvýznamnejšie postavená ženou v Rusku. Čo sa týka reálneho vplyvu na dianie v štáte, silnejšie slovo patrí Elvire Nabiullinovej. Z pozície guvernérky Ruskej národnej banky rozhoduje napríklad o výške úrokových sadzieb. Dokonca sa o nej hovorí, že patrí medzi 100 najmocnejších žien na svete.