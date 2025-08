Izraelskí osadníci na Západnom brehu upálili amerického Palestínčana

Palestínčan, ktorý tento týždeň zahynul na okupovanom Západnom brehu kvôli podpaľačskému útoku izraelských osadníkov, bol americkým občanom. Dnes to podľa agentúry AFP potvrdilo americké ministerstvo zahraničia, ktoré zároveň odsúdilo všetko násilie na Západnom brehu, bez ohľadu na to, kto ho pácha. Ide o už druhé násilné úmrtie amerického občana s palestínskymi koreňmi na Západnom brehu za necelý mesiac.

Osadníci podľa palestínskych úradov prišli do obce Silvád vo štvrtok za úsvitu a zapaľovali automobily a domy, pričom 40-ročný Khamis Abdel-Latif Ayad sa udusil dymom z požiaru, píše AFP. V okolí obce Silvád sa nachádza niekoľko izraelských osád, ktoré sú na okupovanom palestínskom území budované v rozpore s medzinárodným právom. Na miesto incidentu podľa serveru The Times of Israel dorazili vojaci izraelskej armády, avšak všetci podozriví utiekli skôr, ako jednotky prišli.

V polovici júla bol v palestínskej dedine Sindžil na Západnom brehu ubitý izraelskými osadníkmi americký občan Saif Mussallet. Americký veľvyslanec v Izraeli Mike Huckabee neskôr izraelský štát vyzval, aby vraždu dôkladne vyšetril.

Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v správe zverejnenej 15. júla uviedol, že v prvých šiestich mesiacoch tohto roku evidoval na Západnom brehu 757 útokov izraelských osadníkov, ktoré spôsobili Palestínčanom škody alebo zranenia.

Od októbra 2023 zabila izraelská armáda alebo radikálni izraelskí osadníci na Západnom brehu najmenej 966 Palestínčanov, uviedlo podľa AFP palestínske ministerstvo zdravotníctva. Podľa izraelských údajov bolo na Západnom brehu za rovnaké obdobie zabitých najmenej 36 Izraelcov, a to pri palestínskych útokoch alebo operáciách izraelskej armády. Súčasný konflikt začal teroristickým útokom ozbrojencov z palestínskeho hnutia Hamas na juh Izraela zo 7. októbra 2023.

Izrael okupuje a osídľuje Západný breh Jordánu, kde žijú asi tri milióny Palestínčanov, od jeho obsadenia za vojny v roku 1967. Izraelskí osadníci považujú Západný breh Jordánu za biblickú Judeu a Samáriu, teda výsostne židovské územie. Na okupovanom území Západného brehu žije asi 500 000 Izraelčanov a osady územne trieštia oblasť, kde Palestínčania chcú mať svoj budúci štát. Okupácia tohto územia je v rozpore s medzinárodným právom.