ONLINE: Trump pošle do Moskvy zmocnenca. Sankcie zavedie, ale Rusov považuje za prefíkaných, vedia sa im vyhnúť

6:48 Ruský útok na ukrajinskú Záporožskú oblasť pripravil o život troch ľudí, oznámil v nedeľu večer oblastný gubernátor Ivan Fedorov. Obeťami sa podľa neho stali dvaja muži vo veku 40 a 50 rokov a jedna 58-ročná žena. Ruské úrady v pondelok informovali, že ukrajinský dron vyvolal požiar vo Volgogradskej oblasti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Terčom ruského útoku sa stala obec Stepnohirsk, ktorá leží iba niekoľko kilometrov od frontovej línie. Pri údere boli podľa Fedorova zničené obytné domy.

Gubernátor Volgogradskej oblasti Andrej Bočarov na sieti Telegram napísal, že ukrajinský nevybuchnutý dron dopadol na koľaje, pričom poškodil elektrické vedenie a spôsobil požiar v budove železničnej stanice. Reuters nedokázala tieto informácie nezávisle overiť.

5:51 Americký prezident Donald Trump v noci na pondelok oznámil, že v stredu alebo vo štvrtok možno vyšle svojho splnomocnenca Steva Witkoffa do Ruska. Šéf Bieleho domu zároveň varoval, že uvalí na Moskvu sankcie, ak do piatka nepristúpi na prímerie na Ukrajine. Informuje o tom agentúra Reuters.

„Budú sankcie, ale celkom sa im darí sankciám sa vyhýbať,“ uviedol Trump novinárom. „Sú prefíkaní a celkom dobre sa vyhýbajú sankciám, takže uvidíme, čo sa stane,“ dodal.

Trump dal pôvodne ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi 50 dní na zmenu prístupu k vojne, na konci júla však lehotu skrátil na desať dní.

Nový termín uplynie 8. augusta. Šéf Bieleho domu uviedol, že po jej vypršaní plánuje proti Rusku zaviesť clá a ďalšie opatrenia, ak Moskva nepokročí na ceste k mieru. Americký prezident tiež povedal, že si nerobí starosti o možný dopad protiruských sankcií na trh s ropou alebo na jej ceny. Spojené štáty by podľa neho akýkoľvek dopad vyvážili zvýšením domácej produkcie ropy.

Witkoff sa podľa prezidenta USA momentálne sústreďuje na otázky týkajúce sa Pásma Gazy, ale stále môže vycestovať do Ruska.

„Myslím, že budúci týždeň, v stredu alebo vo štvrtok (6. a 7. augusta), možno pôjde do Ruska. Radi by ho videli. Požiadali ho o stretnutie. Uvidíme, čo sa stane,“ povedal Trump v nedeľu miestneho času novinárom. O Witkoffovej ceste do Ruska sa prvýkrát zmienil minulý štvrtok po masívnom útoku na Kyjev, keď ruské ostreľovanie označil za nechutné.

Trump okrem toho oznámil, že dve jadrové ponorky, ktoré pre „provokatívne vyjadrenia“ podpredsedu Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrija Medvedeva nechal presunúť bližšie k Rusku, sú už „v regióne“. Nespresnil, či mal na mysli jadrové ponorky alebo ponorky s jadrovými zbraňami. Nešpecifikoval ani miesta ich vyslania, ktoré americká armáda zvyčajne drží v tajnosti.

Rusko napriek tlaku zo strany Spojených štátov podľa AFP pokračuje vo svojej invázii na Ukrajinu. Šéf Kremľa Vladimir Putin, ktorý výzvy na prímerie odmieta, v piatok vyhlásil, že má záujem o mier, ale že jeho požiadavky na ukončenie vojny zostávajú nezmenené. Medzi ne patrí, aby sa Ukrajina vzdala svojho územia aj ambícií vstúpiť do NATO.

5:50 Spolupracovník amerického prezidenta Stephen Miller v nedeľu obvinil Indiu, že nákupom ropy z Ruska pomáha financovať jeho vojnové úsilie proti Ukrajine. Uviedla to agentúra Reuters, podľa ktorej ide o jedno z najostrejších vyjadrení Trumpovej administratívy na adresu významného partnera Spojených štátov v indicko-tichomorskom regióne, informuje TASR.

Prezident USA Donald Trump minulý utorok oznámil, že dáva Rusku desať dní na ukončenie konfliktu na Ukrajine. Túto lehotu pôvodne stanovil na 50 dní, neskôr však uviedol, že ju skráti na 10 až 12 dní. V prípade, že ju Rusko nedodrží, Trump pohrozil uvalením 100-percentného cla na jeho obchodný partnerov. Medzi postihnutými by boli aj krajiny ako India a Čína, ktoré dovážajú ruskú ropu.

„(Trump) veľmi jasne povedal, že je neprijateľné, aby India pokračovala vo financovaní tejto vojny nákupom ropy z Ruska,“ povedal v relácii stanice Fox News Miller, zástupca vedúcej kancelárie Bieleho domu Susie Wilesovej a jeden z najvplyvnejších spolupracovníkov Trumpa. „Ľudia budú šokovaní, keď sa dozvedia, že India je v podstate na rovnakej úrovni ako Čína v nakupovaní ruskej ropy. To je ohromujúci fakt,“ dodal.

Republikánsky prezident v stredu povedal, že Spojené štáty uvalia na dovoz z Indie clo vo výške 25 percent, pretože nakupuje vojenské vybavenie a energie z Ruska. Clo nadobudlo účinnosť v piatok. Zdroje z indickej vlády potom v sobotu uviedli, že Naí Dillí bude nakupovať ropu z Moskvy aj napriek hrozbám zo strany Washingtonu.

Hospodárske vzťahy medzi Indiou a Ruskom sa výrazne zlepšili z dôvodu sankcií, ktoré Západ uvalil na Moskvu pre jej inváziu na Ukrajinu. Podľa portálu Moscow Times sa India v roku 2023 stala druhým najväčším obchodným partnerom Ruska.

Miller sa kritiku Indie podľa Reuters snažil zmierniť tým, že poukázal na Trumpov vzťah s indickým premiérom Naréndrom Módím, ktorý označil za „ohromný“.