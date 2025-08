Pavel v BBC: Dočasná ruská okupácia časti Ukrajiny môže byť cenou za jej prežitie

Dočasná ruská okupácia časti ukrajinského územia môže byť cenou za prežitie Ukrajiny ako suverénneho štátu, pripustil prezident Petr Pavel v rozhovore so stanicou BBC. Tieto územia podľa neho nikdy nebudú právne uznané za súčasť Ruskej federácie. Ukrajina podľa názoru českej hlavy štátu teraz ani so západnou podporou nie je v situácii, keď by mohla v dohľadnom čase oslobodiť oblasti okupované Ruskom bez veľkých ľudských strát. Silným nástrojom proti Rusku je ekonomický tlak, ktorý naň môžu vyvíjať Európa a Spojené štáty, upozornil Pavel.

Zásah za zásahom. Ukrajinské tanky ničia ruských okupantov Video Tankové posádky 63. ukrajinskej mechanizovanej brigády v boji proti ruským okupantom. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

„V súčasnosti Ukrajina, so všetkou podporou Západu, nie je v pozícii, kedy by mohla oslobodiť okupované územia v krátkom časovom rozpätí bez veľkých strát na životoch. Chceme, aby prežila ako nezávislá suverénna krajina. Ak je cenou za jej prežitie to, že časť územia bude dočasne okupovaná, tak nech je to tak. Tieto okupované územia nikdy právne neuznáme ako ruské,“ povedal Pavel.

Podľa Pavla by bolo nespravodlivé, keby Západ tlačil na Ukrajinu, aby ihneď oslobodila všetky okupované územia. Prioritou je podľa neho zachovanie ukrajinského národa.

Čítajte viac Putinovi beží čas, má 10 dní. Zaberú na šéfa Kremľa Trumpove hrozby a skončí sa vojna na Ukrajine?

Český prezident verí, že je nutné Ukrajine naďalej poskytovať vojenskú pomoc, ale vojnu podľa neho nemožno vyhrať na bojisku. Mocnejším nástrojom, ktorý prinúti Moskvu zasadnúť k rokovaciemu stolu, je podľa neho ekonomický tlak zo strany Európy a USA.

'Anna Kyjevská' bráni Pokrovsk: Jednotka udrela na útočiacu ruskú kolónu pri meste Video

„Je v záujme oboch strán Atlantiku vyvíjať na Rusko oveľa väčší ekonomický tlak. Tento tlak je veľmi účinný, pokiaľ ide o presvedčivú silu. Verím, že vzhľadom na súčasný stav ruskej ekonomiky (Rusi) nemôžu dlho vydržať pod ekonomickým tlakom. Preto skôr či neskôr, ak budú tieto opatrenia uplatňované, Rusko nebude mať inú možnosť ako zasadnúť k stolu a vyjednávať, čo doteraz odmietalo,“ vyhlásil Pavel.

Čítajte viac Je už Putin závislý od vojny? Verí, že ju vyhrá a s Trumpom sa dohodne

Ak sa po ukončení vojny Ukrajina stane členom Európskej únie, vstúpi na jednotný európsky trh a prejde rekonštrukciou, obyvatelia okupovaných území si podľa Pavla uvedomia, že by sa im oveľa lepšie darilo na Ukrajine ako v Rusku. Tieto územia sú pre Rusko iba politickým nástrojom a ich obyvatelia sú pre Moskvu občanmi druhej kategórie, povedal Pavel.

Čítajte viac Putin priznal, že na boj so Západom nebol pripravený. Stačilo na neho po Kryme zatlačiť?

Na otázku BBC, či môže český prezident zaručiť, že Česko bude poskytovať Ukrajine vojenskú pomoc aj po jesenných parlamentných voľbách, Pavel odpovedal, že nemôže. „Budú u nás parlamentné voľby, ktoré pravdepodobne povedú k zmene vlády, a neviem, aké budú priority novej vlády,“ povedal prezident. Dodal, že česká podpora Ukrajiny je zásadným bodom obrany Česka a že s lídrami politických strán hovorí o zachovaní princípov českej bezpečnostnej a zahraničnej politiky aj po voľbách.