Hamas zverejnil video, ktoré šokovalo Západ. Som v zúfalom stave, nemám ani vodu, hovorí jeden z vychudnutých izraelských rukojemníkov

Medzinárodné rozhorčenie a pobúrenie vyvolali videá vyhladovaných izraelských rukojemníkov, ktoré cez víkend zverejnilo teroristické hnutie Hamas. Zábery odsúdili EÚ, Nemecko, Francúzsko či Ukrajina. Zároveň vyzvali Izrael, aby do Pásma Gazy vpustil pomoc. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu požiadal Medzinárodný výbor Červeného kríža (ICRC) o pomoc pri dodaní potravín a liekov rukojemníkom. Na to ozbrojené krídlo hnutia Hamas odpovedalo, že je pripravené vyhovieť akejkoľvek požiadavke Červeného kríža. Podmienkou je však otvorenie humanitárnych koridorov pre prísun potravín a liekov na celom území Pásma Gazy pre všetkých obyvateľov.

Teroristické hnutie Hamas zverejnilo cez víkend takmer päťminútové video so zábermi Evjatara Davida, izraelského rukojemníka, ktorý bol unesený 7. októbra 2023 do Pásma Gazy. Menej ako minútu dlhý úryvok z tohto videa ozbrojené krídlo hnutia zverejnilo už v piatok. David je na záberoch značne vychudnutý a ráta dni, keď jedol či nejedol. Video so súhlasom Davidovej rodiny publikoval server The Times of Israel (ToI). Rodina podľa agentúry AFP zábery odsúdila ako krutú propagandu a vyzvala na čo najrýchlejšiu záchranu ich syna.

Foto: SITA/AP, Mindaugas Kulbis herzog, gaza, hamas, izrael, rukojemníci Izraelský prezident Isaac Herzog ukazuje snímky izraelských rukojemníkov.

David sa na záberoch obracia k izraelskému premiérovi Netanjahuovi s tým, že má pocit, že bol úplne opustený. Na konci videa v podzemnom tuneli kope v zemi dieru, o ktorej uvažuje, že bude možno jeho hrobom.

„Zámerné vyhladovanie nášho syna v rámci propagandistickej kampane je jedným z najstrašnejších činov, aké kedy svet videl,“ uviedla podľa AFP jeho rodina, ktorá vyzvala izraelskú vládu i amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby rýchlo konali pre jeho záchranu. Podľa AFP sa zábery vychudnutého rukojemníka zrejme snažia evokovať paralelu s humanitárnou krízou v Pásme Gazy, v ktorej veľká časť obyvateľstva trpí podvýživou a hladovaním.

Matka Matana Zangaukera, ďalšieho z rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy, podľa serveru ToI obvinila izraelskú vládu z toho, že zmenila ciele vojny v pásme zo záchrany rukojemníkov na dobytie celého pásma. „Z našich detí neostalo nič viac ako kosti,“ cituje server Zangaukerovu matku. „Môj Matan zažíva holokaust, kvôli izraelským ministrom,“ dodala.

Foto: TASR/AP, David Azaguri Izrael Gaza WItkoff návšteva situácia humanitárna Osobitný vyslanec USA pre Blízky východ Steve Witkoff a veľvyslanec USA v Izraeli Mike Huckabee (uprostred vpravo) počas návštevy miesta distribúcie potravín, ktoré prevádzkuje Humanitárna nadácia pre Pásmo Gazy (GHF) v Gaze v piatok 1. augusta 2025.

Netanjahua v minulosti niektorí jeho politickí oponenti i rodiny rukojemníkov kritizovali, že vojnu v Pásme Gazy zámerne predlžuje z dôvodu vlastného politického prežitia. S niektorými rodinami rukojemníkov sa stretol i osobitný splnomocnenec americkej vlády pre Blízky východ Steve Witkoff.

Dvadsaťpäťročný Evjatar David bol v októbri 2023 unesený z hudobného festivalu Nova na juhu Izraela. Vo štvrtok zverejnilo hnutie Palestínsky islamský džihád video zachytávajúce dvadsaťjedenročného Roma Braslavského s tým, že bolo natočené dva dni pred tým, ako hnutie stratilo kontakt s jeho väzniteľmi, napísal server stanice i24News. Hnutie údajné prerušenie kontaktu oznámilo 22. júla.

Foto: Reuters, Ammar Awad izrael palestína, rukojemníci, hamas Demonštranti požadujú okamžité prepustenie rukojemníkov držaných v Gaze od útoku Hamasu na Izrael 7. októbra 2023 a ukončenie vojny. Na jednom z transparentov záber na rukojemníka z videa Evjatara Davida.

Videá šokovali Západ

Francúzsky prezident Emmanuel Macron i nemecký kancelár Friedrich Merz tvrdo odsúdili zábery izraelských rukojemníkov. Macron na X vo francúzštine, angličtine a hebrejčine napísal, že Hamas stelesňuje ohavnú krutosť a bezmedznú neľudskosť. „Neznesiteľné zábery izraelských rukojemníkov držaných v Gaze nám túto hrôzu znovu pripomínajú,“ poznamenal. Okamžité prepustenie rukojemníkov je pre Francúzsko podľa prezidenta absolútnou prioritou a cieľom, o dosiahnutie ktorého sa „neúnavne“ usiluje, ako aj o obnovenie prímeria a rozšírenie dodávok humanitárnej pomoci do Gazy. Za jedinú cestu do budúcnosti po ukončení konfliktu potom považuje dvojštátne riešenie, teda vznik samostatnej Palestíny, ktorá uzná štát Izrael a v ktorej vláde nebude hrať Hamas žiadnu úlohu.

Podobne sa vyjadril nemecký kancelár Merz v rozhovore s denníkom Bild, ktorému povedal, že zábery rukojemníkov, z ktorých je zdesený, ukazujú, že „Hamas už nesmie hrať žiadnu úlohu v budúcnosti Gazy“. Zároveň Merz vyjadril presvedčenie, že Izrael bude pokračovať v dodávkach humanitárnej pomoci do Gazy a nereagovať na cynizmus Hamasu, ktorý podľa neho rukojemníkov mučí.

Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová videá označila za „otrasné“. "Všetci rukojemníci musia byť okamžite a bezpodmienečne prepustení. Hamas musí odzbrojiť a ukončiť svoju vládu v Gaze. Súčasne musí byť umožnený prístup rozsiahlej humanitárnej pomoci k potrebným,“ podotkla.

K rozhorčeniu sa pridal aj ukrajinský minister zahraničia Andrij Sybiha. Dodal, že ľudia v Gaze by však nemali naďalej trpieť pre ohavné zločiny Hamasu. „Musia zložiť zbrane a okamžite prepustiť všetkých rukojemníkov,“ uviedol.

Poľský premiér Donald Tusk na platforme X napísal, že Poľsko podporuje Izrael v jeho boji proti islamskému terorizmu, ale nie politikov, ktorých kroky vedú k hladu a smrti civilistov. Podľa Tuska by tento postoj mal byť samozrejmosťou pre národy, ktoré prešli hrôzami druhej svetovej vojny.

Tuskovo vyjadrenie vyvolalo reakciu palestínskeho veľvyslanca v Poľsku Mahmúda Chalífu. Pripomenul dlhodobé utrpenie Palestínčanov v dôsledku izraelskej okupácie a vyzval na politické riešenie na základe princípu dvoch štátov. Súčasnú izraelskú vládu obvinil z prehlbovania konfliktu a zločinov na civilistoch.

Do diskusie sa zapojil aj kandidát na post amerického veľvyslanca v Poľsku Tom Rose. Zdôraznil, že Izrael poskytuje humanitárnu pomoc nepriateľovi, čo je v histórii bezprecedentné. Uviedol, že Izrael koná v súlade s medzinárodným právom aj napriek ignorovaniu pravidiel zo strany protivníkov.

Foto: SITA/AP, Jehad Alshrafi izrael, palestína, pásmo gazy Palestínčania bojujú o humanitárnu pomoc a jedlo v komunitnej kuchyni v meste Gaza v Pásme Gazy v pondelok 4. augusta 2025.

Hamas reagoval na Netanjahuovu požiadavku pomôcť Červenému krížu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu požiadal Medzinárodný výbor Červeného kríža (ICRC) o pomoc pri dodaní potravín a liekov rukojemníkom. Ozbrojené krídlo hnutia Hamas v reakcii uviedlo, že je pripravené vyhovieť akejkoľvek požiadavke Červeného kríža na dodávky potravín a liekov zadržiavaným izraelským rukojemníkom. Podmienkou je však otvorenie humanitárnych koridorov pre prísun potravín a liekov na celom území Pásma Gazy pre všetkých obyvateľov. Vo vyhlásení to podľa agentúry AFP oznámil Abú Ubajda, hovorca Brigád Kasám, teda ozbrojeného krídla teroristického hnutia.

ICRC podľa agentúry AP uviedol, že je otrasnými zábermi zdesený, a vyzval, aby mu bol umožnený prístup k rukojemníkom.

Rukojemníci témou Bezpečnostnej rady OSN

Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar vyhlásil, že otázka rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy by mala stáť na poprednom mieste svetovej agendy. O tejto téme plánuje hovoriť aj na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady (BR) OSN v New Yorku.

„Svet musí skoncovať s fenoménom únosov civilistov. Táto téma musí byť v centre svetovej pozornosti,“ povedal Saar počas tlačového brífingu. Ešte v pondelok preto odletí do New Yorku, aby sa osobne zúčastnil na utorňajšom zasadnutí BR OSN venovanom situácii rukojemníkov v reakcii na zverejnené videá.

Vojna v Pásme Gazy

Vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023, keď Izrael začal vojenskú ofenzívu v reakcii na útok Hamasu a jeho spojencov, pri ktorom ozbrojenci na juhu Izraela zabili 1 200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov. Na jeseň 2023 a tento rok v januári a vo februári bola veľká časť rukojemníkov prepustená výmenou za palestínskych väzňov pri dvoch prímeriach. Teraz je v pásme asi 50 rukojemníkov, z ktorých asi len 20 je stále nažive.

Od začiatku vojny bolo pri izraelských útokoch v Pásme Gazy podľa údajov miestneho ministerstva zdravotníctva zabitých najmenej 60 332 Palestínčanov, uviedla agentúra AFP s tým, že OSN tieto údaje považuje za spoľahlivé.