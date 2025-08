Okupačné fiasko Rusov: život ako na Sahare. Deti prosia Putina o vodu. V bytoch má tiecť už len každý tretí deň

Ľudia zberajú dažďovú vodu do vedier, aby s ňou spláchli záchod. Niektorí to robia aj tak, že keď prší, roztvoria dáždnik a položia ho na zem obrátenou stranou. Z vodovodov si môžu nabrať iba občas, tečie z nich len niekoľko hodín denne. Aj túto vodu však využívajú na toalete, na varenie je nepoužiteľná, pretože je špinavá. Toto nie je obraz z Gazy, ale z časti ukrajinských území okupovaných Ruskom. Sľuby Moskvy o svetlom zajtrajšku v rámci začlenenia do Ruskej federácie sa nesplnili.

Medzi tými, ktorí poukázali na veľmi zlú situáciu, je bývalý ukrajinský proruský poslanec Oleg Cariov: „V Donecku tečie voda každý tretí deň – záchod sa nedá spláchnuť. Je bežné, že ľudia dajú malé vrecko do toalety. A potom, kto je normálny, hodí vrecko do koša. Ak nie je, odhodí ho pod okno," podotkol na sociálnej sieti Telegram.

Po troch rokoch od obsadenia teritórií v Doneckej oblasti sa dodávky vody nijako nezlepšili, naopak, v poslednom čase sa už dá hovoriť o zúfalej situácii. Problémy so zásobovaním vodou zašli tak ďaleko, že obyvatelia prosia o pomoc prezidenta Vladimira Putina. O veľkých ťažkostiach sa tento pondelok hovorilo v Kremli: líder takzvanej Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin povedal Putinovi, že dodávky vody sa stali jedným z najväčších problémov.

Na prezidenta apelujú nielen dospelí, ale aj najmenší. Skupinka detí nahrala video, v ktorom sa priamo obrátili na šéfa Kremľa: „Darujte nám ten najjednoduchší zázrak – vodu do našich domovov. Voda je obyčajná, ale pre nás je luxusom. My, deti, by sme mali behať, smiať sa a nečakať, kým nám donesú vodu. Strýko Vova, pomôžte nám." (Meno Vladimir sa zvykne v ruštine skracovať na Voloďa alebo Vova.)

Vojenský analytik Jurij Kotenok, ktorý žije v Donecku, zverejnil na sociálnej sieti Telegram otvorený list adresovaný Putinovi. Zdôraznil, že píše v mene všetkých obyvateľov trpiacich nedostatkom vody. Kotenok je medzi stúpencami ruskej invázie obľúbený, pretože jeho príspevky o vojne sleduje na sociálnej sieti viac ako 360-tisíc ľudí. V úvode listu upozornil, že situácia sa už zmenila doslova na humanitárnu a ekologickú katastrofu.

Kotenok pripomenul, že stabilné zásobovanie vodou neexistuje už od roku 2022. Pitnú vodu rozvážajú cisterny, na tento účel presunuli z Moskvy 75 takýchto vozidiel. Problémy sa kopia: „V ostatnom roku podľa harmonogramu boli dodávky vody do domácností raz za dva dni, úrady chcú teraz prejsť na prísnejší režim: raz za tri dni," s veľkým znepokojením napísal Kotenok. Ako vyplýva z vyššie uvedeného výroku exposlanca Cariova, zjavne sa interval troch dní už niekde v meste stáva realitou.

Autor listu sa sťažuje, že voda, ktorá iba občas tečie z vodovodov v domácnostiach, je zakalená, s usadeninami. „Platíme však za ňu ako za pitnú vodu," upozornil. Pokračoval, že tlak v potrubiach je slabý, preto sa voda nedostáva na vyššie poschodia obytných domov. Voda, ktorá evidentne nespĺňa základné hygienické normy, tečie v bytoch a domoch počas stanovených dní len štyri hodiny (od 17.00 do 21.00).

Do Donecku vedie jedno nové vodovodné potrubie, ale pokrýva len 6 percent spotreby vody v tomto meste. Kto potrebuje vodu na varenie a už sa mu minula tá, ktorú si nabral z cisterny, musí počítať v obchodoch s vyššími cenami. Kotenok upozornil, že balenie pitnej vody v Donecku je dvakrát drahšie v porovnaní s Mariupoľom (tieto mestá sú od seba vzdialené necelé dve hodiny jazdy autom). Agentúra RIA Novosti medzitým informovala, že Pušilin nariadil miestnej vláde, aby zabezpečila, že maximálna cena vody v supermarketoch bude 3,5 rubľa za liter (v prepočte zhruba 40 eurocentov).

Obavy obyvateľov Donecku ešte zväčšuje ich podozrenie, že vody (ktorej je už beztak málo) bude pre ich potreby ešte menej. Potečie jej viac do oceliarní na ich úkor? Súvisí to s tým, že miestna veľká hutnícka fabrika plánuje už v tomto roku zvýšiť výrobu ocele na 50-tisíc ton mesačne.

Úrady tvrdia, že zhoršenú situáciu ovplyvnil aj nedostatok zrážok. V zime nasnežilo málo, podobne to potom vyzeralo s dažďom, preto podzemné zásoby vody sú neuspokojivé. To je však očividne len malá súčasť veľkého problému. Hlavné príčiny sú iné. V júni 2023 sa ruskí vojaci postarali o vyhodenie Kachovskej priehrady do vzduchu, zaniklo tak najväčšie umelé jazero na celej Ukrajine. Táto vodná nádrž bola viac ako 60-násobne väčšia v porovnaní s Oravskou priehradou. A ďalšia vec: vodárenská infraštruktúra bola široko-ďaleko počas bojov výrazne zničená alebo poškodená.

V Mariupoli vyzerá situácia len o niečo lepšie v porovnaní s Doneckom: voda (ale tiež špinavá) tam tečie z vodovodov každé dva dni. Stanica Rádio Sloboda pritom podotkla, že harmonogram sa niekedy nedodržiava. V obidvoch mestách sa zvlášť starí ľudia sťažujú na to, aké úmorné je pre nich nosiť vodu do bytov, ktoré sa nachádzajú na vyšších poschodiach v domoch bez výťahu.

Pušilin počas stretnutia s Putinom dal najavo, že kritická situácia sa len tak ľahko nezlepší v dohľadom čase. Opak by nastal podľa neho iba jedninom prípade. Líder tzv. Doneckej oblasti povedal, že zásobovanie vodou by začalo spĺňať normálne predstavy až vtedy, keď by sa ruskej armáde podarilo obsadiť Slavjansk. Toto mesto je vzdušnou čiarou vzdialené od Donecku 135 kilometrov. Rusi by totiž potom získali prístup k dôležitému vodnému kanálu Ukrajincov. Obrazne povedané sa tak miestni obyvatelia na okupovaných územiach dozvedeli, že potečie viac vody až vtedy, keď pretečie viac krvi…