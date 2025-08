Označili ich za biologické drony. V Rusku súdia teroristov, ktorí za každú minútu zabili desať ľudí

Očakáva sa, že trojčlenný senát vynesie nad vrahmi najprísnejší možný rozsudok, čiže ich pošle za mreže do konca života. Popraviť ich nemôžu, lebo Rusko už tri desaťročia uplatňuje moratórium na trest smrti.

Kriminalisti dospeli k záveru, že štvorica Tadžikov spáchala masaker nie z náboženských dôvodov, ale pre peniaze. Informovala o tom agentúra TASS po nahliadnutí do vyšetrovacieho spisu. Podotkla pritom, že objednávatelia ohavného zločinu dokázali nájomných vrahov zmanipulovať: „Postupovali ako biologické drony," charakterizovala TASS ich krvilačné vyčíňanie v Crocus City Hall. Agentúra dodala, že náboženstvo bolo v prípade týchto mužov použité ako páka na ich manipuláciu. K zodpovednosti za peklo v Kranogorsku sa prihlásila jedna z odnoží teroristickej organizácie takzvaného Islamského štátu.

Obrazne povedané bezpilotné lietadlá z mäsa a kostí pripravili o život obrovský počet ľudí. Časť z nich zastrelili, ďalší mŕtvi pribudli po požiari, ktorý vypukol v koncertnej hale. Obetí bolo dokopy 149 a zranenia utrpelo 606 osôb. Toto sú mená štyroch vrahov: Muhammadsobir Fajzov, Dalerdžon Mirzojev, Sajdakrami Račabalizoda, Šamsidin Fariduni. Majú od 20 do 30 rokov. Objednávatelia, ktorí ich zverbovali, sa nachádzajú na neznámom mieste v zahraničí, odkiaľ týchto Tadžikov celý čas riadili.

Server RBC napísal, že Tadžici získali zbrane a muníciu z Dagestanu, čo je najjužnejšie nachádzajúca sa republika Ruskej federácie: „Jeden z komplicov priviezol tri útočné pušky, jeden revolver a najmenej 1400 nábojov Faridunimu, ktorý ich potom skrýval v prenajatom byte."

Niektoré zbrane boli nefunkčné, keď ich kúpili. Znehodnotené samopaly mávajú vybrané súčiastky, respektíve prevŕtané a zazvárané hlavne. Jeden z páchateľov ich však dokázal sfunkčniť.

Agentúra RIA Novosti, ktorá sa rovnako ako TASS odvoláva na vyšetrovací spis, uviedla, že Tadžici prišli do Crocus City Hall najprv do kaviarne. Keď vypili kávu, vybrali sa vraždiť. Zabíjať hlava-nehlava so zámerom zlikvidovať čo najviac ľudí. Boli to fanúšikovia hudobnej skupiny Piknik, ktorá mala ten večer koncertovať. „Napadnutie v Crocus City Hall trvalo 13 až 14 minút," ozrejmila RIA Novosti. Kriminalisti vytvorili časovú os na základe záznamov z bezpečnostných kamier. Pri počte mŕtvych to vychádza tak, že Tadžici za každú minútu svojho besnenia v priemere zabili okolo desať ľudí.

Útočníci utiekli do svojho auta, aby čo najrýchlejšie zmizli. Pri úniku ešte zámerne vrazili do rodičov s deťmi. Mimochodom, tragédia mohla byť ešte viac obludná, ale vrahom našťastie prestali fungovať niektoré samopaly typu Kalašnikov. Šialenosť napadnutia koncertnej haly zvýrazňuje to, že jeden z nich snímal mobilom priebeh masakry a naživo ho vysielal objednávateľom.