Berú i kone. Dánska zoo nabáda ľudí, aby jej darovali nechcené a zdravé domáce zvieratá, hodí ich šelmám

Ide o králiky, morčatá, kurčatá, ale aj kone. Zoo uviedla, že jej vyškolení zamestnanci zvieratá šetrne utratia a potom ich použijú ako krmivo. Zoologická záhrada vysvetľuje, že je jej povinnosťou napodobňovať prirodzenú potravu šeliem, ktoré chová.

„Malé zvieratá tvoria významnú časť jedálnička našich predátorov,“ dodala. Potrava podávaná týmto spôsobom pripomína to, čo by si zvieratá v prírode samé ulovili. Týka sa to najmä rysa európskeho, medzi ďalšie šelmy chované v Aalborgu patria levy a tigre. Zoo sa im snaží ponúkať celé zvieratá vrátane srsti a kostí.

„Dáva zmysel, aby bolo možné týmto spôsobom využívať zvieratá určené z rôznych dôvodov na utratenie,“ povedala zástupkyňa riaditeľa aalborskej zoo Pia Nielsenová. „V Dánsku ide o bežnú prax a mnoho z našich návštevníkov a partnerov oceňuje túto príležitosť prispieť,“ dodala.

BBC uvádza, že pre darovanie koní platia zvláštne podmienky. Zvieratá musia mať preukaz a 30 dní pred odovzdaním do zoologickej záhrady sa nesmú liečiť na žiadnu chorobu. Majitelia za ich darovanie môžu získať zľavu na dani.