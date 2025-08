Bývalý koordinátor v českej bitcoinovej kauze prelomil mlčanie: Rezort nemal kryptomenu prijať

České ministerstvo spravodlivosti nemalo podľa bývalého koordinátora v bitcoinovej kauze Davida Uhlířa prijať dar v kryptomene. Uviedol to v utorok v tlačovom vyhlásení po zbavení mlčanlivosti. Dodal, že nezistil žiadne závažné skutočnosti, ktoré by už neboli verejne známe. Záverečnú správu o kauze sa vypracovať nechystá, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Počas svojej práce pre ministerstvo spravodlivosti som dospel k názoru, že ponuka daru bitcoinov predložená zástupcom odsúdeného Tomáša Jiřikovského Kárimom Titzom nemala byť zo strany ministra Pavla Blažka a jeho spolupracovníkov prijatá, a to z viacerých dôvodov,“ uviedol Uhlíř. Všetky skutočnosti podľa neho potvrdzuje aj takzvaná časová os, ktorú vypracovalo ministerstvo.

Za principiálny dôvod, prečo nemal byť dar prijatý, označil skutočnosť, že mohlo dôjsť k ohrozeniu dôvery verejnosti v nezávislé fungovanie českej justície. „Ponuka významného daru, ktorého uskutočnenie závisí od konkrétneho rozhodnutia súdu, má byť neprijateľná. Kto je obdarovaný, nie je slobodný. Ďalšie dôvody, prečo nemalo dôjsť k prijatiu daru, sú právne-technického charakteru a budú popísané, ako dúfam, v audítorskej správe,“ dodal Uhlíř.

Čítajte aj Český minister sa za prijatie bitcoinov ospravedlnil, situáciu vraj podcenil

Uviedol, že nebude vypracovávať žiadnu záverečnú správu, ktorú pôvodne mal urobiť. Ukončením zmluvy o poskytovaní právnych služieb podľa jeho slov zanikla aj povinnosť, aby o kauze správu vypracoval. Šéfka rezortu Eva Decroix po oznámení o konci Uhlířa vo funkcii na konci júla uviedla, že koordinátor správu nenapíše, lebo by bola zbytočná. Koaličné hnutie STAN tento postup kritizovalo a požadovalo, aby dokument vznikol. Ministerka Decroix minulý týždeň reagovala, že s tým nemá problém a Uhlíř je na jeho vypracovanie pripravený. Ten to po návrate z dovolenky poprel.

Decroix na Uhlířovo vyjadrenie v utorok reagovala, že mu požiadavku koaličných partnerov na vypracovanie správy tlmočila, ale s ohľadom na jeho nezávislosť nemá politickú kompetenciu ovplyvniť jeho kroky a rozhodnutia. Je podľa nej dôležité, že všetky procesy vedúce k objasneniu prípadu bežia ďalej.

S tým nesúhlasí opozícia a ministerku kritizuje. Podľa hnutia ANO a strany Piráti mal vo funkcii okrem ministra spravodlivosti Pavla Blažka skončiť aj šéf rezortu financií Zbyněk Stanjura, ktorý o bitcoinovej transakcii vedel.

„Vláda mala rezignovať. Minister Stanjura už nemal byť vo svojej funkcii a Eva Decroix len zametá, len zahmlieva. Je to ministerka hmly… je tam mnoho nezodpovedaných otázok a vláda by mala podať demisiu,“ povedal podpredseda poslaneckého klubu hnutia ANO Robert Králíček. Podotkol, že Uhlíř za svoju prácu dostal 160-tisíc korún (približne 6500 eur) a preto by chcel vidieť výsledok jeho práce. „Nemáme nič. Nevieme, na čo prišiel, čo koordinoval, čo robil. Sú to vyhodené peniaze,“ zdôraznil s tým, že neverí informáciám ministerky o tom, čo všetko Uhlíř urobil vo svojej funkcii.