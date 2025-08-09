Pred sto rokmi sa narodil šéf československej diplomacie Chňoupek. S Biľakom sa nemal rád, čo hovoril Američanom?

Z novín do politiky
Rodák z Petržalky vstúpil do komunistickej strany, keď mal 20 rokov. V období 1960 – 1965 pracoval ako novinár v Moskve. O dva roky po návrate zo Sovietskeho zväzu sa stal námestníkom slovenského ministra kultúry. Po okupácii mu vedenie komunistickej partaje zverilo dôležitú úlohu v médiách: v rokoch 1969 – 1970 bol šéf Československého rozhlasu, v ktorom vykonal čistky medzi redaktormi, ktorý sa postavili proti invázii.
Potom sa po piatich rokoch vrátil do Moskvy. Už nie ako korešpondent, prišiel ako diplomat. Do konca roku 1971 tam pôsobil ako veľvyslanec. Tamojším komunistom zjavne vyhovoval: v decembri 1971 sa stal novým československým ministrom zahraničných vecí, bez tichého súhlasu sovietskych pohlavárov by taký významný post Chňoupek určite nezískal.
Napriek tomu, že si v Prahe dlhé roky udržal miesto vo vláde, v hierarchii Komunistickej strany Československa (KSČ) nikdy nepostúpil výrazne vyššie. Nezvolili ho do predsedníctva (nestal sa ani kandidátom politbyra), neušlo sa mu miesto medzi tajomníkmi, chýbal aj medzi členmi sekretariátu ústredného výboru partaje. Tajná správa CIA z októbra 1975 pritom konštatovala, že Chňoupek by sa mal objaviť medzi hlavnými prominentmi KSČ.Čítajte viac Americké tajné správy: Komunistický premiér Štrougal súhlasil s Havlovými požiadavkami
Americká spravodajská služba vtedy zistila, že by sa mal posunúť nahor: „Počas tohto leta sa hovorilo na ministerstve zahraničných vecí, že Chňoupek má byť povýšený do predsedníctva na zjazde KSČ, ktorý sa uskutoční v apríli budúceho roku." (CIA sa o tom dozvedela od informátora, ktorého meno je začiernené v odtajnenej správe.) Realita vyzerala nakoniec inak.
Neznášanlivosť s Biľakom
Na XV. zjazde KSČ na jar 1976 Chňoupka nezvolili do politbyra, respektíve ani za kandidáta predsedníctva. Delegáti zjazdu rozhodli o 11-člennom zložení hlavného orgánu partaje tak, že miesto v ňom získalo sedem Čechov a štyria Slováci (Gustáv Husák, Vasil Biľak, Peter Colotka, Jozef Lenárt).
CIA na jeseň 1975 komentovala svoje zistenie s poznámkou, že ak Chňoupek postúpi vyššie, Biľak sa nahnevá. Nemali sa radi, druhý menovaný bol tvrdý stalinista a Chňoupek so svojou inteligenciou vynikal nad Biľakom. Nedá sa vylúčiť, že ako jeden z hlavných členov politbyra zariadil, aby minister zostal iba ministrom.
O antagonizme medzi nimi dvomi svedčí úryvok z tejto správy CIA: „Chňoupek sa nedávno sťažoval, že Biľak mu robí život ‚nemožným‘. Napríklad keď bol Chňoupek v New Yorku na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN, Biľak mu údajne nariadil, aby sa vrátil do Prahy predniesť v pléne KSČ prejav o zahraničnej politike. Nahnevaný Chňoupek povedal, že Biľak vedel, že rovnaký deň má usporiadať večeru pre generálneho tajomníka OSN." (Biľak mal v politbyre obrovský vplyv na ideológiu a zahraničnú politiku.)Čítajte viac Americké tajné správy: Beneš chcel Tisa omilostiť, obával sa nepokojov
Nevraživosť medzi Chňoupkom a Biľakom vydržala celý čas ich pôsobenia v politike: „Chňoupka náhle odvolali z funkcie po odstúpení štvrtej vlády Lubomíra Štrougala v októbri 1988 počas jeho pobyt v New Yorku, pričom za hlavný dôvod je obvykle považovaný jeho príklon k sovietskej politike perestrojky Gorbačovho nového ‚európskeho'domu koliduúceho s konceptmi neostalinistických 'konzervatívcov‘ v radoch KSČ na čele s Biľakom," konštatuje na svojej webovej stránke české ministerstvo zahraničných vecí.
Plán opäť otvoriť konzulát USA v Bratislave
Vráťme sa do sedemdesiatych rokov 20. storočia. Jeden z veľkých úspechov Chňoupka na poli diplomacie sa spája s rokom 1973. Československo a Nemecká spolková republika vtedy podpísali medzištátnu zmluvu, v ktorej západní Nemci uznali neplatnosť Mníchovskej dohody v septembri 1938. Oba štáty si vzájomne garantovali nedotknuteľnosť hraníc a nadviazali diplomatické vzťahy na úrovni veľvyslancov.
Po necelých dvoch rokoch na čele rezortu diplomacie viedla dôležitá cesta Chňoupka do Washingtonu. S americkým ministrom zahraničných vecí Williamom Rogersom sa rozprával o možnostiach zlepšenia dvojstranných vzťahov. Bolo to v októbri 1972, Chňoupek sa vyjadril aj konkrétne: „Navrhol rokovať o konzulárnej dohode, po ktorej by nasledovalo znovuotvorenie amerického konzulátu v Bratislave a československého konzulátu v Chicagu," napísal Rogers (jeho záznam sa nachádza v archíve rezortu diplomacie USA).Čítajte viac Americké tajné správy: Ako Stalin oklamal Beneša. Československý prezident neznášal časť svojich ministrov
Američania mali v Bratislave generálny konzulát od 1. marca 1948 (čiže ho otvorili krátko po komunistickom prevrate v Československu), ale nefungoval dlho. USA boli totiž tŕňom v oku totalitného režimu. Konzulát spolu s knižnicou oficiálne ukončil činnosť v máji 1950. A ako dopadol zámer Chňoupka? Bez výsledku: diplomatická misia nevznikla ani v Bratislave ani v Chicagu.
Vzťahy sa za päť rokov nezmenili k lepšiemu
Keď Chňoupek po niekoľkých rokoch rokoval vo Washingtone na rovnakej pôde, neskrýval sklamanie z úrovne bilaterálnych vzťahov. V októbri 1977 ho prijal šéf diplomacie Cyrus Vance. „Chňoupek povedal, že vzťahy medzi USA a Československom sa za päť rokov podstatne neposunuli vpred," poznačil si zapisovateľ z americkej strany. Súviselo to s dlhodobým sporom, keď ani jedna strana nechcela ustúpiť.
O čo išlo? Československo nebolo ochotné súhlasiť s odškodnením za znárodnený americký majetok po skončení druhej svetovej vojny. USA na revanš nechceli vrátiť viac ako 18 ton československého zlata. Kedysi ho ukoristili nacisti, americká armáda ho objavila skryté v nemeckých soľných baniach v apríli 1945. (USA vrátili do Československa iba okolo 6 ton zlata v máji 1948, väčšina pokladu, čiže 18,1 tony, zostávala v ich rukách).Čítajte viac Americké tajné správy: Čo si o záhadnej smrti Jana Masaryka v roku 1948 myslel veľvyslanec USA?
Chňoupek o bezdomovcoch na lavičkách v New Yorku
K zlým dvojstranných vzťahom počas tzv. normalizácie prispievala aj politická a náboženská nesloboda v Československu, takže jeho komunistom sa mohli iba snívať o získaní americkej doložky najvyšších výhod. Nemožno sa preto čudovať tomu, čo Chňoupek povedal Vanceovi: „Podľa jedného vtipu je československý export do USA rovnako vysoký ako poľský export šunky. A import je nízky. Clá na československý tovar sú štyrikrát vyššie (v porovnaní s inými štátmi vyvážajúcimi do USA, poz. red.)." Chňoupek sa sťažoval aj na to, že Československo nemá šancu získať úvery od Američanov.
Čo sa týka odškodnenia Američanov, Chňoupek priznal, že cesta k dohode by bolo ťažká, dokonca možno nemožná.„Podľa pokynov vlády má voľnosť konať, pokiaľ ide o časové limity a frekvenciu platieb, ale nie v prípade celkovej sumy," parafrázoval americký stenograf Chňoupka. Dodajme, že Washington a Praha našli spoločnú reč až o niekoľko rokov, pričom zlato sa podarilo prepraviť do Československa vo februári 1982.
V podstate počas každého stretnutia s americkými topdiplomatmi si Chňoupek vypočul kritiku na adresu neslobodných pomerov v Československu. Ako reagoval na výčitky? Nahliadnime do písomného záznamu zhotoveného vo februári 1987, keď v Prahe prijal na návšteve námestníka ministra zahraničných vecí Johna Whiteheada: „Chňoupek tvrdil, že si treba uvedomiť, že v každom spoločenskom zriadení sa ľudské práva vnímajú inak. Následne poukázal na tradičné formulácie Východu týkajúce sa hospodárskych a sociálnych práv. Ako príklady použil bezdomovcov, ktorých videl na lavičkách v parkoch v New Yorku," konštatoval americký zapisovateľ na stretnutí.
Po nežnej revolúcii v novembri 1989 sa Chňoupkova politická kariéra skončila. Dokonca ho vylúčili z radov KSČ. Chňoupek zomrel v Prahe v máji 2004. Mal 79 rokov.