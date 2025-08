Umelecké dielo alebo len vulgárna socha s veľkými prsiami? V Kodani idú odstrániť kontroverznú morskú pannu

Najväčšia socha Ježiša Krista na Slovensku – „Rio de Klin“. Toto majstrovské dielo stojí fakt za to vidieť Video

Dánska agentúra pre kultúru tvrdí, že socha nezapadá do historického prostredia námorného opevnenia z roku 1910. No to je len začiatok. Za posledné týždne sa v médiách a medzi verejnosťou strhla živá debata, či je dielo umelecký výkrik, alebo len vulgárna socha s veľkými prsiami. Informoval o tom portál idnes.cz podľa informácií z denníka The Guardian.

Do kritiky sa ako prvý zapojil umelecký kritik Mathias Kryger z denníka Politiken, ktorý nešetril slovami: „Tá socha je nevkusná a pornografická. Do verejného priestoru jednoducho nepatrí.“

S podobným názorom vystúpila aj známa farárka a spisovateľka Sorine Gotfredsenová. Podľa nej je problém hlbší než len samotná socha. „Vztyčovanie mužských predstáv o tom, ako má žena vyzerať, určite nepomáha ženám prijať svoje vlastné telo,“ vyhlásila v článku pre denník Berlingske.

Dodala tiež, že je rada, že čoraz viac ľudí túto sochu považuje za vulgárnu a nepoetickú, pretože podľa nej „sa dusíme v dominantných telách vo verejnom priestore“.

Novinárka: Problém nie je v soche, ale v spoločnosti

Sochu vytvoril umelec Peter Bach ako odpoveď na časté sťažnosti turistov, že slávna Malá morská víla na móle Langelinie je „príliš malá“. Veľká morská panna mala byť jej veľkolepejšou sestrou. Bach nechápe, prečo práve teraz toľko ľudí protestuje. „Prsia sochy sú úmerné jej mierke,“ povedal.

Na druhej strane barikády stojí novinárka Aminata Corr Thraneová, ktorá si myslí, že všetok krik okolo sochy odhaľuje problém spoločnosti so ženským telom. „Musí mať nahé ženské prsia konkrétny tvar a veľkosť, aby boli akceptované na verejnosti?“ pýta sa.

Dodáva, že hoci je táto socha menej nahá ako jej bronzová sestra, má väčšie prsia – a práve to mnohým podľa nej prekáža najviac.

Druhé sťahovanie

Pre Veľkú morskú pannu to nebude prvé sťahovanie. Medzi rokmi 2006 a 2018 už stála priamo na móle Langelinie, ale aj tam ju napokon po kritike odstránili.

Jej autor má skúsenosť aj s brutálnejším prejavom odporu. Jednu z jeho iných sôch – Ježiša na kríži s pohárom vína – niekto doslova rozrezal motorovou pílou.

Je tu však dobrá správa pre fanúšikov Veľkej morskej panny – do skladu asi nepôjde. Obec Tårnby na okraji Kodane prejavila záujem o jej umiestnenie. „Veľa ľudí si myslí, že socha je krásna,“ povedal komunálny politik Paw Karslund.

Aj keď sa socha čoskoro presťahuje, debata, ktorú vyvolala, tak skoro neutíchne. V skutočnosti ukázala, že téma ženského tela a toho, čo smie a nesmie byť vo verejnom priestore, stále poriadne rozdeľuje spoločnosť.