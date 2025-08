Putin chcel Ukrajinu už dávno. Jeho ambície sú oveľa väčšie, v roku 1994 ich prezradil nemeckému diplomatovi

Podľa denníka Der Spiegel počas stretnutia s nemeckým diplomatickým úradníkom poznamenal, že „Krym, východná Ukrajina a severný Kazachstan nikdy neboli pre Rusko cudzím územím, ale vždy boli súčasťou ruskej krajiny. Žiadnemu Rusovi by nemalo byť dané najavo, že je to pre neho teraz cudzie.“

Tieto Putinove slová našli bádatelia vo zväzku archívnych dokumentov nemeckého ministerstva zahraničných vecí, upozornil portál idnes.cz.

Generálny konzul v Petrohrade Eberhard von Puttkamer si do zápisnice zo 14. januára 1994 zapísal aj Putinov názor, že „neexistovali by žiadne problémy“, keby mali Rusi žijúci na Ukrajine a v Kazachstane uspokojivú ekonomickú a sociálnu situáciu. „Tak to ale nie je,“ dodal Putin.

Počas toho istého rozhovoru Putin varoval, že „Západ by nerozumne označoval to, čo je iba oprávneným vnímaním ruských záujmov, za oživenie ruského imperializmu. Rusi majú nacionalistický postoj, ktorý je pre Nemcov možno horšie pochopiteľný.“

Von Puttkamer, ktorý v Petrohrade pôsobil v rokoch 1991–1995 a zomrel v roku 2019, zaznamenal tieto výroky v čase, keď Putin pôsobil aj vo funkcii šéfa Výboru pre zahraničné vzťahy. Portál Meduza pri zverejnení zápiskov pripomenul, že Putinov vtedajší šéf, starosta Petrohradu Anatolij Sobčak, v 90. rokoch tiež spochybňoval hranice, ktoré vznikli rozpadom Sovietskeho zväzu. Napríklad v roku 1992 argumentoval, že zakladajúce republiky ZSSR (Ruská, Ukrajinská a Bieloruská a Zakaukazská) by sa mali vrátiť k svojim predsovietskym hraniciam, zatiaľ čo „všetky ostatné územné akvizície“ by mali byť predmetom „diskusií, rokovaní a rozhodovania“.

Putin pritom v posledných rokoch opakovane hovorí o „historickej jednote Rusov a Ukrajincov“. V roku 2021 napísal: „Som presvedčený, že skutočná zvrchovanosť Ukrajiny je možná len v partnerstve s Ruskom.“ A pokračoval ďalej: „Naše príbuzenstvo sa dedí z generácie na generáciu. Tkvie v srdciach a v pamäti ľudí, žijúcich v súčasnom Rusku a na Ukrajine, v pokrvných zväzkoch, ktoré spájajú milióny našich rodín. Spoločne sme vždy boli a budeme mnohonásobne silnejší a úspešnejší,“ uviedol vtedy Putin.

Moskva za „základné príčiny“ vojny, ktorú z Putinovho rozhodnutia vedie proti Ukrajine štvrtým rokom, teraz označuje napríklad zámer Kyjeva vstúpiť do NATO a prozápadnú revolúciu v roku 2014, ktorá viedla k zvrhnutiu ukrajinského proruského režimu.

Putin vo februári 2022 pri oznámení začiatku „špeciálnej vojenskej operácie“, ako Kremeľ svoju agresiu voči susednej krajine označuje, bez bližších podrobností hovoril aj o potrebe „demilitarizácie“ a „denacifikácie“ Ukrajiny.

Fakt, že v ukrajinskom parlamente nie je zastúpená ani jedna krajne pravicová strana (na rozdiel od Ruska) alebo to, že prezident Volodymyr Zelenskyj je sám židovského pôvodu a jeho príbuzní umierali počas holokaustu, Kremeľ nevidí ako prekážku pre to, aby ho mohla jeho vládu nazývať nacistickou.