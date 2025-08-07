Kým penzionovaný podplukovník žije v Rusku, naopak, jeho syn, ktorý má vojenskú hodnosť generálplukovníka, pôsobí na Ukrajine vo funkcii hlavného veliteľa ozbrojených síl. S. Syrskyj zostal bývať vo Vladimire, čo je mesto vzdialené 200 kilometrov východne od Moskvy, po ruskej anexii Krymu v roku 2014 aj po invázii Putinovej armády na Ukrajinu vo februári 2022. Ruské médiá informovali, že bydlisko spolu s manželkou Ľudmilou má v paneláku.
Keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo februári minulého roku vymenoval O. Syrského na čelo armády, Rusi si nenechali ujsť príležitosť, aby si doňho rypli pre trvalú adresu jeho rodičov. Respektíve hľadali dôkaz, že otec a syn sa odcudzili. Televízny štáb stanice RT vyhľadal S. Syrského, aby zistil, čo si myslí o povýšení syna do funkcie hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl. „To isté, čo ste cítili vy, nič viac. Ako prežíva svoje vymenovanie? Mali by ste sa na to opýtať jeho," reagoval otec. Zároveň vysvitlo, že sa už dlhé roky nevideli, možno akékoľvek kontakty medzi sebou úplne prerušili. Ľudmila Syrská odmietla odpovedať na otázky.
Ich syn nedávno oslávil 60 rokov (narodil sa 26. júla 1965). Pochádza z obce Novinki, ktorá sa nachádza v rovnakej oblasti ako mesto Vladimir. Bol malý chlapec, keď jeho otca odvelili na ukrajinské územie vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Vyrastal v Charkove, preto hovorí o sebe, že sa cíti byť rodákom z tohto mesta. Vojenskú strednú školu však potom vyštudoval v Moskve.
Keď O. Syrskyj prebral velenie celej ukrajinskej armády, rozhýbala sa mašinéria informačnej vojny. Z Ruska sa šírilo tvrdenie, že je „ruský človek so sovietskou minulosťou". Zjavne v snahe vyvolať medzi civilistami na Ukrajine nedôveru v generálplukovníka, respektíve zhoršiť morálku vojakov. Generálny štáb ozbrojených síl v Kyjeve preto dôrazne reagoval: „Je to nepriateľská dezinformácia."Čítajte viac Ako odvrátiť pozornosť od Epsteina: zatkne Trump Obamu?
Teraz sa znovu píše v ruských médiách o otcovi i o synovi. A tie zároveň skloňujú meno brata hlavného ukrajinského veliteľa, ktorý rovnako ako rodičia žije v Rusku. Na konci minulého mesiaca kanál SHOT na sociálnej sieti Telegram zverejnil informáciu, že S. Syrskyj vyhľadal v Moskve pomoc špičkových zdravotníkov: „Má ochorenie mozgu, ktoré sa mu zhoršilo po prekonaní nákazy koronavírusom. Najprv sa liečil vo Vladimiri, ale lekári mu nedokázali pomôcť. Nachádza sa na klinike v Moskve."
SHOT tvrdí, že liečbu zaplatl O. Syrskyj, pričom mesačné náklady na ňu vychádzajú jeden milión ruľov, čo je v prepočte takmer 11-tisíc eur. Oficiálna reakcia z Kyjeva ani po dvoch týždňoch neprišla, čo naznačuje, že syn sa naozaj mohol rozhodnúť pomôcť chorému otcovi napriek tomu, že vzťah medzi nimi evidentne ochladol. A správu nepriamo potvrdil Oleg Syrskyj, brat ukrajinského generálplukovníka, o čom ešte bude reč.Čítajte viac Je už Putin závislý od vojny? Verí, že ju vyhrá a s Trumpom sa dohodne
Predpokladanej finančnej injekcie od šéfa ukrajinskej armády sa sarkasticky konšpiračne chytil ruský poslanec Andrej Kolesnik, ktorý pôsobí ako člen výboru pre obranu dolnej komory parlamamentu: „Mimochodom, Syrskyj absolvoval našu školu… Možno pre nás pracuje a posiela Ukrajincov do pece vojny? Neviem. Možno je dokonca náš agent. Poslal na druhý svet toľko Ukrajincov, že by sme mu v zásade mali byť vďační," povedal pre server Lenta. (Jedna poznámka: počet padlých ruských vojakov je oveľa vyšši ako zabitých Ukrajincov, ktorí bránia svoju napadnutú vlasť.)Čítajte viac Putin zavrhol Trumpove ultimátum. Ukrajinské oblasti si vezmeme celé, vojna sa nezastaví, odkazujú zdroje z Kremľa
Olegovi Syrskému, 52-ročnému bratovi hlavného muža ukrajinskej armády, nie je do reči s médiami po správe o finančnej pomoci pre otca. „Nerozprávam sa s novinármi, pretože na mojich rodičov sa začala valiť špina. Neposkytujem rozhovory," reagoval pre agentúru RIA Novosti. O niečo viac zhovorčivý bol, keď ho oslovil server Lenta: „Našu rodinu kvôli môjmu bratovi nazývajú nepriateľmi. Môj otec je chorý, moja matka hluchne. Som pripravený verejne sa vzdať svojho brata, len aby nás nenazývali nepriateľmi."
Keď Zelenskyj vo februári 2024 vymenoval nového hlavného veliteľa ozbrojených síl, v Rusku využili nelichotivú minulosť Olega Syrského, aby nepriamo očiernili jeho straršieho brata. Vypátrali a potvrdili to aj snímkami zo súdnej siene, že v roku 2013 ho potrestali. Oleg Syrskyj podľa obžaloby po konflikte s esbéeskárom v nákupnom centre telefonicky nahlásil, že v tomto objekte sa nachádza bomba. Falošný poplach vyvolal po požití alkoholu. Súd mu uložil pokutu 30-tisíc rubľov (pri súčasnom výmennom kurze by to bolo v prepočte okolo 320 eur).Čítajte viac Putin prijal Trumpovho muža v Kremli: vymenili si "signály" o vojne na Ukrajine. Rokovali tri hodiny
Z dostupných informácií vyplýva, že finančne s liečbou otca dvoch detí výrazne pomáhal syn Oleg. Pracoval ako strážnik vo fabrike na náhradné diely pre automobily. Zo zamestnania ho však vyhodili, keď Zelenskyj povýšil jeho staršieho brata. Zamestnávateľ sa mu pomstil bez ohľadu na to, že s príbuzným už vtedy dlhšiu dobu nebol v kontakte.
Mimochodom, stojí za povšimnutie, že správa o peniazoch na liečbu 86-ročného Syrského mohla byť načasovaná: v ruských médiách sa objavila práve vtedy, keď hlavný veliteľ Zelenského mal 60. narodeniny…