Trump má podľa New York Times v úmysle stretnúť sa s Putinom už na budúci týždeň

Americký prezident Donald Trump má v úmysle osobne sa stretnúť so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putin. Informoval o tom v stredu denník The New York Times (NYT) a podľa jeho zdrojov by sa ich schôdzka mohla uskutočniť už na budúci týždeň. TASR o tom informuje podľa stanice Sky News.